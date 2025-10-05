Появились новые подробности в деле о поджоге мечети в Британии

"Полиция расследует сообщение о поджоге после пожара в мечети (города – ред.) Писхэйвен… Он нанес ущерб переднему входу в здание и транспортному средству, припаркованному снаружи. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, оно расследуется как преступление, совершенное на почве ненависти", - говорится в заявлении полиции Сассекса.