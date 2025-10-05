https://ria.ru/20251005/britanija-2046496809.html
Появились новые подробности в деле о поджоге мечети в Британии
Полиция Британии: поджог мечети в Писхэйвене могли совершить на почве ненависти
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Полиция Великобритании расследует поджог мечети, произошедший поздно вечером в субботу, как преступление, совершенное на почве ненависти, сообщили правоохранители британского графства Сассекс.
"Полиция расследует сообщение о поджоге после пожара в мечети (города – ред.) Писхэйвен… Он нанес ущерб переднему входу в здание и транспортному средству, припаркованному снаружи. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, оно расследуется как преступление, совершенное на почве ненависти", - говорится в заявлении полиции Сассекса.
Экстренные службы получили сообщение, уведомляющее о пожаре, в субботу в 21.50 (23.50 мск). Согласно сообщению правоохранителей, на месте происшествия усилено полицейское присутствие, а также организовано дополнительное патрулирование района.