Появились новые подробности в деле о поджоге мечети в Британии
15:13 05.10.2025
Появились новые подробности в деле о поджоге мечети в Британии
Появились новые подробности в деле о поджоге мечети в Британии
великобритания
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Появились новые подробности в деле о поджоге мечети в Британии

Полиция Британии: поджог мечети в Писхэйвене могли совершить на почве ненависти

© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Полиция Великобритании расследует поджог мечети, произошедший поздно вечером в субботу, как преступление, совершенное на почве ненависти, сообщили правоохранители британского графства Сассекс.
"Полиция расследует сообщение о поджоге после пожара в мечети (города – ред.) Писхэйвен… Он нанес ущерб переднему входу в здание и транспортному средству, припаркованному снаружи. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, оно расследуется как преступление, совершенное на почве ненависти", - говорится в заявлении полиции Сассекса.
Экстренные службы получили сообщение, уведомляющее о пожаре, в субботу в 21.50 (23.50 мск). Согласно сообщению правоохранителей, на месте происшествия усилено полицейское присутствие, а также организовано дополнительное патрулирование района.
Роман Лавринович - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Гражданину Украины предъявили обвинение в поджоге дома Стармера
15 мая, 23:07
 
В миреВеликобритания
 
 
