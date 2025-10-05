Рейтинг@Mail.ru
"Это фиаско". Журналист разоблачил ложь Запада о России - РИА Новости, 05.10.2025
16:52 05.10.2025
"Это фиаско". Журналист разоблачил ложь Запада о России
Реакция Запада на недавние инциденты с беспилотниками выглядит как попытка снова бездоказательно обвинить Россию, выразил мнение ирландский журналист Чей Боуз в РИА Новости, 05.10.2025
в мире, россия, дания, германия, чей боуз, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз, нато, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Дания, Германия, Чей Боуз, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Реакция Запада на недавние инциденты с беспилотниками выглядит как попытка снова бездоказательно обвинить Россию, выразил мнение ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Чтобы посеять панику на уровне Евросоюза и обвинить Россию, власти стран ЕС приняли решение "закрыть" крупные аэропорты из-за операторов-любителей дронов. Подумайте об этом: главные "инциденты" как раз происходят в Дании, Польше и Германии — главных сторонниках диктатуры Зеленского", — считает Боуз.
Однако, по мнению журналиста, "фиаско ЕС и НАТО под ложным флагом" было разоблачено.
"Мужчина, запустивший беспилотник в аэропорту Франкфурта, оказался оператором-любителем. На этой неделе были задержаны трое немецких операторов беспилотников и двое китайских туристов. Связь с Россией не установлена", — напомнил журналист.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
