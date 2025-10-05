В мюнхенском аэропорту установили лазерный радар для отслеживания БПЛА

По данным репортеров, в самом аэропорту были установлены 3 тысячи раскладушек на случай задержек рейсов. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, сообщается на сайте авиагавани.

В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации Bild, речь якобы шла о военных разведывательных беспилотниках.