В мюнхенском аэропорту установили лазерный радар для отслеживания БПЛА
15:57 05.10.2025
В мюнхенском аэропорту установили лазерный радар для отслеживания БПЛА
Полиция Мюнхена после инцидентов с БПЛА установила в субботу вечером лазерный радар близ одной из взлетно-посадочных полос аэропорта столицы Баварии, сообщает... РИА Новости, 05.10.2025
в мире
2025
В мюнхенском аэропорту установили лазерный радар для отслеживания БПЛА

© Getty Images / picture alliance / Armin WeigelПолицейская машина на территории аэропорта Мюнхена, Германия. 4 октября 2025
Полицейская машина на территории аэропорта Мюнхена, Германия. 4 октября 2025
БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Полиция Мюнхена после инцидентов с БПЛА установила в субботу вечером лазерный радар близ одной из взлетно-посадочных полос аэропорта столицы Баварии, сообщает газета Bild.
"Репортёры Bild заметили вечером два полицейских автомобиля у северной взлётно-посадочной полосы недалеко от Erdinger Allee, которые в сумерках настраивали радиолокационное и лазерное оборудование. С его помощью можно измерять расстояние до дронов", - пишет таблоид.
По данным репортеров, в самом аэропорту были установлены 3 тысячи раскладушек на случай задержек рейсов. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, сообщается на сайте авиагавани.
Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.
В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации Bild, речь якобы шла о военных разведывательных беспилотниках.
Аэропорт Мюнхена - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
СМИ: замеченные над аэропортом Мюнхена беспилотники были военными
Вчера, 14:53
 
