Рейтинг@Mail.ru
Фицо прокомментировал идею создания "стены дронов" в Европе - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 05.10.2025 (обновлено: 14:43 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/bpla-2046493290.html
Фицо прокомментировал идею создания "стены дронов" в Европе
Фицо прокомментировал идею создания "стены дронов" в Европе - РИА Новости, 05.10.2025
Фицо прокомментировал идею создания "стены дронов" в Европе
Конкретного проекта по созданию "стены дронов" в Европе нет, идет дискуссия на уровне специалистов об эффективности использования армейских мощностей для защиты РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T14:42:00+03:00
2025-10-05T14:43:00+03:00
в мире
европа
россия
словакия
роберт фицо
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg
https://ria.ru/20251003/putin-2046070476.html
европа
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_746c47ed2ab008795e42ad41fe0ddbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, словакия, роберт фицо, дмитрий песков
В мире, Европа, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Дмитрий Песков
Фицо прокомментировал идею создания "стены дронов" в Европе

Фицо: никакого проекта стены дронов в Европе не существует

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 5 окт - РИА Новости. Конкретного проекта по созданию "стены дронов" в Европе нет, идет дискуссия на уровне специалистов об эффективности использования армейских мощностей для защиты от беспилотников, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Не существует никакого проекта, никакой "стены дронов", мне нечего комментировать, потому что ничего такого на данный момент не существует. Есть дискуссия экспертного характера о том, что является самым лучшим способом для сбития дронов. Точно не является самым лучшим способом для сбития дрона, который стоит пять тысяч евро, использовать истребитель, который выстрелит в дрон ракетой за 300 тысяч евро. Мы должны об этом говорить, но не существует никакого европейского проекта защиты от дронов", - сказал Фицо в эфире программы O 5 minút 12 в воскресенье.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен это всегда плохо.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Журналист выступил с предупреждением после слов Путина о БПЛА в Европе
3 октября, 01:58
 
В миреЕвропаРоссияСловакияРоберт ФицоДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала