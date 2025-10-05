Фицо прокомментировал идею создания "стены дронов" в Европе

БРАТИСЛАВА, 5 окт - РИА Новости. Конкретного проекта по созданию "стены дронов" в Европе нет, идет дискуссия на уровне специалистов об эффективности использования армейских мощностей для защиты от беспилотников, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Не существует никакого проекта, никакой "стены дронов", мне нечего комментировать, потому что ничего такого на данный момент не существует. Есть дискуссия экспертного характера о том, что является самым лучшим способом для сбития дронов. Точно не является самым лучшим способом для сбития дрона, который стоит пять тысяч евро, использовать истребитель, который выстрелит в дрон ракетой за 300 тысяч евро. Мы должны об этом говорить, но не существует никакого европейского проекта защиты от дронов", - сказал Фицо в эфире программы O 5 minút 12 в воскресенье.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен это всегда плохо.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.