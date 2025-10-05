Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Молдавии не зафиксировало нарушения воздушного пространства - РИА Новости, 05.10.2025
14:39 05.10.2025
Минобороны Молдавии не зафиксировало нарушения воздушного пространства
Минобороны Молдавии не зафиксировало нарушения воздушного пространства

Минобороны Молдавии опровергло сообщения о нарушении воздушного пространства

Министерство обороны Молдавии
Министерство обороны Молдавии
© Sputnik / Osmatesco
Министерство обороны Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны дронами в ночь на воскресенье, заявила глава пресс-службы ведомства Мария Арамэ.
Некоторые каналы в Telegram, ссылаясь на карту воздушных ударов, опубликованную украинскими властями, заявили, что траектории нескольких дронов якобы затронули территорию Молдавии.
"Министерство обороны не перехватывало ни одного беспилотника, пересекшего воздушное пространство Республики Молдова прошлой ночью", - заявила Арамэ в комментарии агентству Teleradio-Moldova.
