ПВО уничтожила 30 украинских БПЛА за четыре часа
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 05.10.2025 (обновлено: 13:00 05.10.2025)
ПВО уничтожила 30 украинских БПЛА за четыре часа
россия
республика крым
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
республика крым
белгородская область
россия, республика крым, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Республика Крым, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила 30 украинских БПЛА за четыре часа

ПВО уничтожила 30 украинских БПЛА за четыре часа, в том числе один над Крымом

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Средства ПВО с 08.00 мск до 12.00 мск сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской областью и Республикой Крым, сообщило Минобороны РФ.
"Пятого октября с 08.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 – над территорией Белгородской области и один БПЛА сбит над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
