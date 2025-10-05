https://ria.ru/20251005/bpla-2046484637.html
ПВО уничтожила 30 украинских БПЛА за четыре часа
ПВО уничтожила 30 украинских БПЛА за четыре часа - РИА Новости, 05.10.2025
ПВО уничтожила 30 украинских БПЛА за четыре часа
Средства ПВО с 08.00 мск до 12.00 мск сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской областью и Республикой Крым,... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T12:57:00+03:00
2025-10-05T12:57:00+03:00
2025-10-05T13:00:00+03:00
россия
республика крым
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
республика крым
белгородская область
