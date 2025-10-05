РКН напомнил, как зарегистрировать Telegram-канал с большой аудиторией

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Роскомнадзор напомнил о правилах регистрации Telegram-каналов с аудиторией от 10 тысяч человек - специальный бот в Telegram подтверждает, что канал запущен именно владельцем канала.
"Регистрация начинается на портале Госуслуг с подачи заявления и получения владельцем канала уникального номера. Далее нужно убедиться в том, что это именно сам владелец канала решил его внести в перечень как свой", - говорится в сообщении ведомства в ее канале в Max.
Отмечается, что для подтверждения действительности владения каналом его владелец должен в интерфейсе соцсети направить номер, полученный на портале Госуслуг.
"Номер направляется в соответствии с постановлением правительства через специально предоставляемую соцсетью программу для автоматической сверки Роскомнадзором номера и данных владельца канала. В Telegram это делает запускаемый владельцем канала бот. Этот бот подтверждает, что он запущен именно владельцем канала", - добавили в РКН.
Для этого, по словам ведомства, этот бот должен обладать необходимыми правами, которые определяет уже только сама соцсеть. Одновременно с этим бот проставляет и маркировку А+.
С 1 ноября 2024 года в перечне Роскомнадзора во "ВКонтакте" зарегистрировалось 86,114 тысячи авторов, в Telegram - 30,626 тысячи, в YouTube - 14,499 тысячи, в TikTok - 5,465 тысячи, в "Одноклассниках"- 12, 799 тысячи. В "Дзене" число зарегистрированных каналов составило 5,776 тысячи, в Likee - 2,810 тысячи, в Rutube - 1,278 тысячи, а в Twitch - 892.
