РКН напомнил, как зарегистрировать Telegram-канал с большой аудиторией

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Роскомнадзор напомнил о правилах регистрации Telegram-каналов с аудиторией от 10 тысяч человек - специальный бот в Telegram подтверждает, что канал запущен именно владельцем канала.

"Регистрация начинается на портале Госуслуг с подачи заявления и получения владельцем канала уникального номера. Далее нужно убедиться в том, что это именно сам владелец канала решил его внести в перечень как свой", - говорится в сообщении ведомства в ее канале в Max.

Отмечается, что для подтверждения действительности владения каналом его владелец должен в интерфейсе соцсети направить номер, полученный на портале Госуслуг.

"Номер направляется в соответствии с постановлением правительства через специально предоставляемую соцсетью программу для автоматической сверки Роскомнадзором номера и данных владельца канала. В Telegram это делает запускаемый владельцем канала бот. Этот бот подтверждает, что он запущен именно владельцем канала", - добавили в РКН.

Для этого, по словам ведомства, этот бот должен обладать необходимыми правами, которые определяет уже только сама соцсеть. Одновременно с этим бот проставляет и маркировку А+.