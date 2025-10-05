Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил иск блогера, требовавшего удалить его данные из интернета
09:13 05.10.2025 (обновлено: 09:36 05.10.2025)
Суд отклонил иск блогера, требовавшего удалить его данные из интернета
Суд отклонил иск блогера, требовавшего удалить его данные из интернета
Суд отклонил иск блогера Максима Кошелева (Max King, пишет про ставки на спорт), который требовал удалить из интернета сайт с его личными данными
россия, происшествия
Россия, Происшествия
Суд отклонил иск блогера, требовавшего удалить его данные из интернета

Суд отклонил иск блогера Кошелева с требованием удалить сайт с личными данными

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Суд отклонил иск блогера Максима Кошелева (Max King, пишет про ставки на спорт), который требовал удалить из интернета сайт с его личными данными, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В материалах дела отмечается, что он обратился с иском "о защите частной жизни гражданина", в котором утверждал, что сайт, пишущий о знаменитостях, селебрити и популярных персонажах, без согласия истца разместил сведения о его частной жизни: семейном положении, месте и дате рождения, о принадлежащих ему на праве собственности транспортных средствах.
Суд - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Бизнесвумен не смогла через суд вернуть деньги за онлайн-курс
08:47
Суд, изучив доводы, отметил, что в статья о Кошелеве написано, что он блогер, родился 15 ноября, холост. Там нет года и конкретного места рождения, сведения о семейном положении также носят предположительный характер ("понятно, что он не женат"). Также в статье отсутствуют сведения о принадлежащих истцу на праве собственности транспортных средствах.
"Кроме того, в статье указано, что блогер имеет более чем 300-тысячную аудиторию, является владельцем группы "Вet King", специализирующейся на ставках на спорт, администратором группы "Вet King" в ВК. Таким образом, интерес аудитории к данном улицу является общественно значимым, в связи с чем распространение информации о его частной жизни допускается законом", - сказано в решении суда.
Блогер не стал его обжаловать и оно вступило в законную силу.
Андрей Котов в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Суд в Москве посмертно рассматривает дело организатора ЛГБТ*-туров
07:11
 
