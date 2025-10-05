https://ria.ru/20251005/bloger-2046461748.html
Суд отклонил иск блогера, требовавшего удалить его данные из интернета
2025-10-05T09:13:00+03:00
2025-10-05T09:13:00+03:00
2025-10-05T09:36:00+03:00
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Суд отклонил иск блогера Максима Кошелева (Max King, пишет про ставки на спорт), который требовал удалить из интернета сайт с его личными данными, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В материалах дела отмечается, что он обратился с иском "о защите частной жизни гражданина", в котором утверждал, что сайт, пишущий о знаменитостях, селебрити и популярных персонажах, без согласия истца разместил сведения о его частной жизни: семейном положении, месте и дате рождения, о принадлежащих ему на праве собственности транспортных средствах.
Суд, изучив доводы, отметил, что в статья о Кошелеве написано, что он блогер, родился 15 ноября, холост. Там нет года и конкретного места рождения, сведения о семейном положении также носят предположительный характер ("понятно, что он не женат"). Также в статье отсутствуют сведения о принадлежащих истцу на праве собственности транспортных средствах.
"Кроме того, в статье указано, что блогер имеет более чем 300-тысячную аудиторию, является владельцем группы "Вet King", специализирующейся на ставках на спорт, администратором группы "Вet King" в ВК. Таким образом, интерес аудитории к данном улицу является общественно значимым, в связи с чем распространение информации о его частной жизни допускается законом", - сказано в решении суда.
Блогер не стал его обжаловать и оно вступило в законную силу.