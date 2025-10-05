https://ria.ru/20251005/bespilotniki-2046535106.html
Над тремя российскими регионами сбили 24 украинских беспилотника
Над тремя российскими регионами сбили 24 украинских беспилотника - РИА Новости, 05.10.2025
Над тремя российскими регионами сбили 24 украинских беспилотника
Средства ПВО с 17.00 до 20.00 мск сбили 24 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами РФ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T20:38:00+03:00
2025-10-05T20:38:00+03:00
2025-10-05T20:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
воронежская область
республика крым
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
воронежская область
республика крым
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118cfb78e900bd90d9c8f0bb3167188b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воронежская область, республика крым, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронежская область, Республика Крым, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над тремя российскими регионами сбили 24 украинских беспилотника
МО: силы ПВО сбили 24 дрона ВСУ над Белгородской, Воронежской областями и Крымом