https://ria.ru/20251005/bespilotniki-2046499700.html
Над Белгородской областью сбили 19 беспилотников
Над Белгородской областью сбили 19 беспилотников - РИА Новости, 05.10.2025
Над Белгородской областью сбили 19 беспилотников
Средства ПВО с 12.00 мск до 15.00 мск сбили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T15:36:00+03:00
2025-10-05T15:36:00+03:00
2025-10-05T15:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118cfb78e900bd90d9c8f0bb3167188b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили 19 беспилотников
МО: дежурные силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 19 украинских дронов