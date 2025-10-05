Рейтинг@Mail.ru
Минск заявил о намерении участвовать в программах авиастроения в России - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/belorussija-2046546287.html
Минск заявил о намерении участвовать в программах авиастроения в России
Минск заявил о намерении участвовать в программах авиастроения в России - РИА Новости, 05.10.2025
Минск заявил о намерении участвовать в программах авиастроения в России
Белоруссия намерена серьезно участвовать в программах авиастроения в России, она располагает возможностями для этого, сообщил глава администрации белорусского... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T23:23:00+03:00
2025-10-05T23:23:00+03:00
белоруссия
россия
ульяновская область
мс-21
ту-214
ил-76
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941715517_300:226:2965:1725_1920x0_80_0_0_00520be70aebf9b8c7511f9c4a614aff.jpg
https://ria.ru/20250929/eksport-2045209156.html
https://ria.ru/20250929/belorussija-2045211020.html
https://ria.ru/20250929/belorussiya-2045211876.html
белоруссия
россия
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941715517_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0ffd72b383ae4d63c0aa5a7b9ea97030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, ульяновская область, мс-21, ту-214, ил-76
Белоруссия, Россия, Ульяновская область, МС-21, Ту-214, Ил-76
Минск заявил о намерении участвовать в программах авиастроения в России

Крутой: Минск намерен серьезно участвовать в программах авиастроения в России

© iStock.com / Ekaterina LoginovaДом правительства Республики Беларусь
Дом правительства Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© iStock.com / Ekaterina Loginova
Дом правительства Республики Беларусь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 5 окт - РИА Новости. Белоруссия намерена серьезно участвовать в программах авиастроения в России, она располагает возможностями для этого, сообщил глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой в эфире телеканала "Беларусь 1".
Крутой напомнил, что на уровне правительства подписана программа по компонентам для авиастроения и загрузки двух основных авиаремонтных заводов - в Барановичах и под Минском.
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Экспорт российских IT-продуктов в Белоруссию вырос, заявил Григоренко
29 сентября, 18:00
«
"Сегодня мы работаем с губернаторами Ульяновской области и Татарстана. Они тоже глубоко погружены в эти вопросы. Мы видим ежегодный кратный рост, и мы под это уже в Беларуси верстаем свои инвестиционные планы и строим целые производственные цеха и линии, чтобы обеспечивать спрос российского рынка. Потому что даже если вернутся западные бренды после снятия санкций, тема авиастроения для России останется ключевой. И довести до ума локализацию собственных самолетов, будь то МС-21, Ту-214 или Ил-76 - это основные модели, по которым мы сегодня работаем - она уже никогда не откажется. И в программе, которая принята у них, мы должны участвовать и быть серьезным образом представлены", - сказал Крутой.
По его словам, белорусская промышленность располагает возможностями для этого.
"Очень приятно, когда руководитель Татарстана похвалил нас, когда мы создали фактически новую компетенцию по длинномерным консолям для самолета размером 20 метров. Никто не верил, что мы в такие сроки сможем быстро сделать с необходимым качеством. Он сказал, что действительно, белорусы способны на серьезные вещи уже в авиастроении", - сообщил Крутой.
По его словам, аналогичная ситуация в микроэлектронике и радиоэлектронике.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Алиханов назвал Белоруссию главным экспортным рынком для "АвтоВАЗа"
29 сентября, 18:07
Крутой сообщил, что российские губернаторы, приехавшие на международную промышленную выставку "Иннопром", запланировали визиты на предприятия, чтобы своими глазами оценить технический уровень и возможность дальнейших кооперационных взаимоотношений.
«
"Это дает эффект. Каждый год рост от 30 до 50%. Растет загрузка. Честно скажу, мы многие заказы просто физически уже не успеваем выполнять. Поэтому сами, наверное, будем распределять инвестиционные ресурсы на это направление. То же самое и по автокомпонентам", - сообщил глава президентской администрации.
По словам Крутого, у Белоруссии за последние годы выработалась своя специфика во взаимодействии с каждым регионом России.
"С каждым губернатором есть "якорные" проекты, которые мы контролируем, сопровождаем и, естественно, оказываем им первоочередное внимание. И общее отношение к промышленности с точки зрения выделения финансовых ресурсов, региональных субсидий, инвестиционных денег из союзного бюджета также очень важно. Радуют сегодня отрасли, связанные с микроэлектроникой, авиастроением, автокомпонентами. Они растут", - сказал он.
Павильон корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Вице-премьер Белоруссии рассказал о сотрудничестве с "Росатомом"
29 сентября, 18:11
 
БелоруссияРоссияУльяновская областьМС-21Ту-214Ил-76
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала