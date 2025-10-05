Минск заявил о намерении участвовать в программах авиастроения в России

МИНСК, 5 окт - РИА Новости. Белоруссия намерена серьезно участвовать в программах авиастроения в России, она располагает возможностями для этого, сообщил глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой в эфире телеканала Белоруссия намерена серьезно участвовать в программах авиастроения в России, она располагает возможностями для этого, сообщил глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой в эфире телеканала "Беларусь 1"

Крутой напомнил, что на уровне правительства подписана программа по компонентам для авиастроения и загрузки двух основных авиаремонтных заводов - в Барановичах и под Минском.

По его словам, белорусская промышленность располагает возможностями для этого.

"Очень приятно, когда руководитель Татарстана похвалил нас, когда мы создали фактически новую компетенцию по длинномерным консолям для самолета размером 20 метров. Никто не верил, что мы в такие сроки сможем быстро сделать с необходимым качеством. Он сказал, что действительно, белорусы способны на серьезные вещи уже в авиастроении", - сообщил Крутой.

По его словам, аналогичная ситуация в микроэлектронике и радиоэлектронике.

Крутой сообщил, что российские губернаторы, приехавшие на международную промышленную выставку "Иннопром", запланировали визиты на предприятия, чтобы своими глазами оценить технический уровень и возможность дальнейших кооперационных взаимоотношений.

« "Это дает эффект. Каждый год рост от 30 до 50%. Растет загрузка. Честно скажу, мы многие заказы просто физически уже не успеваем выполнять. Поэтому сами, наверное, будем распределять инвестиционные ресурсы на это направление. То же самое и по автокомпонентам", - сообщил глава президентской администрации.

По словам Крутого, у Белоруссии за последние годы выработалась своя специфика во взаимодействии с каждым регионом России.