Несколько белгородских больниц перешли на резервные источники питания

БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Часть больниц перешла на резервные источники питания из-за перебоя с электроэнергией после украинского обстрела Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Там, где в первую очередь находятся люди, которым требуется срочная помощь, я сейчас говорю, конечно, в первую очередь, - это больница областная, взрослая областная больница, детская, вторая городская больница. Питание не потеряно или перешло на резервную генерацию. Сейчас (региональный министр здравоохранения) министр Андрей Александрович Иконников звонит в другие центральные районные больницы, поэтому все на месте. Через час выйду, доложу вам, уважаемые жители, какие меры мы предпринимаем для того, чтобы восстановить электроснабжение", - сказал Гладков в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале.
