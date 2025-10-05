Рейтинг@Mail.ru
Несколько белгородских больниц перешли на резервные источники питания
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 05.10.2025 (обновлено: 22:24 05.10.2025)
Несколько белгородских больниц перешли на резервные источники питания
Несколько белгородских больниц перешли на резервные источники питания - РИА Новости, 05.10.2025
Несколько белгородских больниц перешли на резервные источники питания
Часть больниц перешла на резервные источники питания из-за перебоя с электроэнергией после украинского обстрела Белгорода, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 05.10.2025
Несколько белгородских больниц перешли на резервные источники питания

Несколько больниц в Белгороде перешли на резервные источники после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Часть больниц перешла на резервные источники питания из-за перебоя с электроэнергией после украинского обстрела Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Там, где в первую очередь находятся люди, которым требуется срочная помощь, я сейчас говорю, конечно, в первую очередь, - это больница областная, взрослая областная больница, детская, вторая городская больница. Питание не потеряно или перешло на резервную генерацию. Сейчас (региональный министр здравоохранения) министр Андрей Александрович Иконников звонит в другие центральные районные больницы, поэтому все на месте. Через час выйду, доложу вам, уважаемые жители, какие меры мы предпринимаем для того, чтобы восстановить электроснабжение", - сказал Гладков в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале.
