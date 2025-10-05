Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде атака ВСУ вызвала перебои с электричеством
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 05.10.2025 (обновлено: 23:56 05.10.2025)
В Белгороде атака ВСУ вызвала перебои с электричеством
В Белгороде атака ВСУ вызвала перебои с электричеством - РИА Новости, 05.10.2025
В Белгороде атака ВСУ вызвала перебои с электричеством
В Белгороде начались перебои с электричеством после атаки ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.10.2025
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Белгород, Белгородский район

В Белгороде атака ВСУ вызвала перебои с электричеством

Автомобиль скорой помощи в Белгороде
Автомобиль скорой помощи в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Автомобиль скорой помощи в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 окт — РИА Новости. В Белгороде начались перебои с электричеством после атаки ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Недобрый вечер, к сожалению, для Белгорода и Белгородского района, и сейчас пока не понимаем, для какого еще количества населенных пунктов Белгородской области — очередной ночной обстрел. Есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место. Сам еду к месту прилета — сейчас разберемся с масштабом случившегося", — написал он в Telegram-канале.
Часть больниц в Белгороде перешла на резервные источники питания после отключения света, добавил Гладков.
В ближайшее время пройдет срочное заседание правительства, где отраслевые министры доложат о ситуации.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о серии взрывов над городом.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
