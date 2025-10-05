В Белгороде атака ВСУ вызвала перебои с электричеством

БЕЛГОРОД, 5 окт — РИА Новости. В Белгороде начались перебои с электричеством после атаки ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Недобрый вечер, к сожалению, для Белгорода и Белгородского района, и сейчас пока не понимаем, для какого еще количества населенных пунктов Белгородской области — очередной ночной обстрел. Есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место. Сам еду к месту прилета — сейчас разберемся с масштабом случившегося", — написал он в Telegram-канале.
В ближайшее время пройдет срочное заседание правительства, где отраслевые министры доложат о ситуации.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о серии взрывов над городом.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18