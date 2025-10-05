Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район более ста раз за сутки
12:48 05.10.2025
ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район более ста раз за сутки
ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район более ста раз за сутки - РИА Новости, 05.10.2025
ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район более ста раз за сутки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район за прошедшие сутки подверглись атакам 109 беспилотников ВСУ, из них... РИА Новости, 05.10.2025
белгородская область
белгород
вооруженные силы украины
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
белгородская область, белгород, вооруженные силы украины, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Белгород, Вооруженные силы Украины, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район более ста раз за сутки

Белгород и Белгородский район за сутки подверглись атакам 109 беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район за прошедшие сутки подверглись атакам 109 беспилотников ВСУ, из них 97 были сбиты и подавлены.
"Белгород подвергся атакам 33 беспилотников, 30 из которых сбиты и подавлены. В результате атаки БПЛА на коммерческий объект пострадали супруги… В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Комсомольский, Малиновка, Политотдельский, Октябрьский, Разумное, сёлам Весёлая Лопань, Головино, Зеленая Поляна, Лозовое, Николаевка, Пушкарное, Репное, Стрелецкое, Чайки, Шагаровка, хуторам Угрим и Церковный совершены атаки 76 беспилотников, 67 из которых сбиты и подавлены", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский район атаковал один FPV-дрон, в Волоконовском районе совершены атаки 4 беспилотников. По данным главы области, в Грайворонском округе выпущено 18 боеприпасов и нанесены удары 6 дронами, за медицинской помощью обратился 16-летний юноша, в Краснояружском районе выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 4 БПЛА. В Шебекинском округе нанесены удары 11 беспилотников, тяжелое ранение получил мирный житель, наступивший на взрывное устройство. Над Алексеевским, Валуйским, Губкинским, Яковлевским округами и Чернянским районом сбиты 6 беспилотников, уточнил Гладков.
По информации губернатора, всего же за минувшие сутки 37 населенных пунктов в 12 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 21 снаряд и зафиксированы атаки 142 дронами, из них 118 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 10 частных домовладениях, двух предприятиях, трех коммерческих и трех социальных объектах, сельхозпредприятии и 18 транспортных средствах.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Белгородская область Белгород Вооруженные силы Украины Белгородский район Вячеслав Гладков Происшествия
 
 
