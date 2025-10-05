ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район более ста раз за сутки

БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район за прошедшие сутки подверглись атакам 109 беспилотников ВСУ, из них 97 были сбиты и подавлены.
"Белгород подвергся атакам 33 беспилотников, 30 из которых сбиты и подавлены. В результате атаки БПЛА на коммерческий объект пострадали супруги… В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Комсомольский, Малиновка, Политотдельский, Октябрьский, Разумное, сёлам Весёлая Лопань, Головино, Зеленая Поляна, Лозовое, Николаевка, Пушкарное, Репное, Стрелецкое, Чайки, Шагаровка, хуторам Угрим и Церковный совершены атаки 76 беспилотников, 67 из которых сбиты и подавлены", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский район атаковал один FPV-дрон, в Волоконовском районе совершены атаки 4 беспилотников. По данным главы области, в Грайворонском округе выпущено 18 боеприпасов и нанесены удары 6 дронами, за медицинской помощью обратился 16-летний юноша, в Краснояружском районе выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 4 БПЛА. В Шебекинском округе нанесены удары 11 беспилотников, тяжелое ранение получил мирный житель, наступивший на взрывное устройство. Над Алексеевским, Валуйским, Губкинским, Яковлевским округами и Чернянским районом сбиты 6 беспилотников, уточнил Гладков.
По информации губернатора, всего же за минувшие сутки 37 населенных пунктов в 12 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 21 снаряд и зафиксированы атаки 142 дронами, из них 118 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 10 частных домовладениях, двух предприятиях, трех коммерческих и трех социальных объектах, сельхозпредприятии и 18 транспортных средствах.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
