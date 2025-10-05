ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район более ста раз за сутки

БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район за прошедшие сутки подверглись атакам 109 беспилотников ВСУ, из них 97 были сбиты и подавлены.