Эксперт рассказал об уязвимости двухфакторной аутентификации

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Двухфакторная аутентификация снижает риски взлома аккаунтов, однако в некоторых случаях даже она бывает уязвима - например, когда пользователь использует один и тот же пароль для разных сервисов, рассказал РИА Новости ведущий эксперт по сетевым угрозам, web-разработчик компании "Код безопасности" Константин Горбунов.

"Настройка двухфакторной аутентификации значительно снижает риск взлома аккаунтов, однако в ряде случаев даже эта мера защиты может оказаться неэффективной. Первая и самая распространенная ошибка пользователей – использование одинаковых паролей для разных сервисов", - сказал Горбунов.

"Если двухфакторная аутентификация настроена через электронную почту или мессенджер, где для входа достаточно иметь логин и пароль, а для входа в них применяется тот же пароль, что и для основного аккаунта, то злоумышленники легко обойдут защиту", - добавил он.

Второй фактор защиты аккаунта может стать бесполезным в случаях кибератак с применением социальной инженерии и фишинга - злоумышленники в таком случае перехватывают коды или выманивают их психологическими манипуляциями.

Также риски заключаются в том, что на устройство может попасть вирус, который получает доступ к смс с кодами, уведомлениям из аутентификаторов или ведет запись экрана, или сам сервис может содержать уязвимость, которая помогает злоумышленникам перехватить токен сессии.

По словам эксперта, серьезную угрозу представляет утрата сим-карты, к которой привязаны важные аккаунты. Нашедший телефон мошенник получает возможность принимать смс с кодами подтверждения.

"Двухфакторная аутентификация действительно спасает от массовых атак, когда злоумышленники используют подбор паролей. Даже узнав секретную комбинацию, без одноразового кода войти в аккаунт они не смогут. Поэтому во всех значимых сервисах – от "Госуслуг" до банковских приложений и соцсетей – пренебрегать этой настройкой безопасности не стоит", – отметил Горбунов.