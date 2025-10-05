Рейтинг@Mail.ru
Заслуженный артист Белоруссии попал под атаку дронов в Донецке
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 05.10.2025 (обновлено: 19:39 05.10.2025)
Заслуженный артист Белоруссии попал под атаку дронов в Донецке
Заслуженный артист Белоруссии попал под атаку дронов в Донецке - РИА Новости, 05.10.2025
Заслуженный артист Белоруссии попал под атаку дронов в Донецке
Заслуженный артист Белоруссии Виктор Бабарикин попал под атаку дронов в Донецке, куда он прибыл дирижировать Донецким симфоническим оркестром на юбилейном... РИА Новости, 05.10.2025
"Минск-Новости": белорусский дирижер Бабарикин попал под атаку дронов в Донецке

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие запускают беспилотник
Украинские военнослужащие запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие запускают беспилотник. Архивное фото
МИНСК, 5 окт - РИА Новости. Заслуженный артист Белоруссии Виктор Бабарикин попал под атаку дронов в Донецке, куда он прибыл дирижировать Донецким симфоническим оркестром на юбилейном концерте заслуженного работника культуры Российской Федерации, композитора Владимира Вовченко, передает агентство "Минск-Новости".
"Дирижер не пострадал. Он подчеркнул: главное в этой ситуации, что в зале филармонии собрался аншлаг", - говорится в сообщении.

"Для меня великая честь, что Вовченко захотел видеть именно меня дирижером оркестра на его юбилейном концерте, потому что моя мама родилась в Снежном, и Донецк для меня — вторая родина. Здесь живут прекрасные люди", - цитирует агентство слова Бабарикина.
Концерт состоится 5 октября, в нем прозвучит фрагмент музыки для балета по "Мертвым душам" Николая Гоголя, над которым сейчас работает Вовченко. В программе также концерт для фортепиано с оркестром, симфоническая фантазия "Македония", симфоническая поэма "Море", "Сюита" из балета "Лики Гоголя" и другие произведения, сообщило агентство.
