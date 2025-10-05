Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина - РИА Новости, 05.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/ataka-2046522386.html
В Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина
В Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина - РИА Новости, 05.10.2025
В Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина
Мирный житель получил ранения в результате атаки дронов-камикадзе в селе Подывотье Севского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
2025-10-05T18:42:00+03:00
2025-10-05T18:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
севский район
брянская область
александр богомаз
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
https://ria.ru/20251001/nato-2045494439.html
севский район
брянская область
украина
2025
происшествия, севский район, брянская область, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севский район, Брянская область, Александр Богомаз, Украина, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина

Богомаз: в брянском селе Подывотье при атаке дрона-камикадзе ранен мирный житель

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки дронов-камикадзе в селе Подывотье Севского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«

"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе АПХ "Мираторг" в селе Подывотье Севского района. К сожалению, сотрудник предприятия получил осколочные ранения", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Пострадавший оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.
Россия еще не знает, что обречена: ЕС и НАТО убедились, что Украина победит
1 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевский районБрянская областьАлександр БогомазУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
