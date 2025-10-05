https://ria.ru/20251005/ataka-2046522386.html
В Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина
В Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина
Мирный житель получил ранения в результате атаки дронов-камикадзе в селе Подывотье Севского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 05.10.2025
В Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина
