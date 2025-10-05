https://ria.ru/20251005/ataka-2046479429.html
Система РЭБ сорвала более 700 атак украинских дронов по ДНР за неделю
В ДНР сорвали 720 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T12:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
макеевка
безопасность, донецкая народная республика, россия, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Макеевка
