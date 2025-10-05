Рейтинг@Mail.ru
Система РЭБ сорвала более 700 атак украинских дронов по ДНР за неделю
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 05.10.2025
Система РЭБ сорвала более 700 атак украинских дронов по ДНР за неделю
В ДНР сорвали 720 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России... РИА Новости, 05.10.2025
Боевая работа подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. В ДНР сорвали 720 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 720 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 447 беспилотников, над Горловкой - 273", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что 11 вражеских БПЛА были выявлены и перехвачены в небе с помощью ударных FPV-дронов.
Кроме этого, над Донецком подавили 3 украинских дрона типа "Орел" без боевых зарядов, которые использовали для вскрытия систем ПВО, добавили в УФСБ РФ по региону.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияМакеевка
 
 
