СМИ Аргентины искажают правду о конфликте на Украине, заявил журналист

БУЭНОС -АЙРЕС, 5 окт - РИА Новости. Прозападная позиция аргентинских СМИ мешает рассказывать правду о конфликте на Украине в этой латиноамериканской стране, считает журналист Тадео Кастельоне, в феврале этого года побывавший в Донецке.

Ранее он представил в Русском доме документальный фильм "Вопреки", рассказывающий об истории возникновения конфликта на Украине и о тяжёлой судьбе жителей Донбасса , много лет находившихся под бомбежками.

"К сожалению, аргентинские СМИ в международной сфере копируют и вставляют то, что передают ведущие СМИ, такие как CNN, BBC или France Press", - сказал журналист, отвечая на вопрос о том, насколько разнится представление конфликта местными СМИ с реальностью.

"Практически отсутствует реальный внутренний анализ международных событий, они предвзяты при разработке контента. Это затрудняет попытки представить иную точку зрения, а точнее, реальное положение дел", - сказал Кастельоне журналистам.

По его словам, всегда легко обвинить кого-то в работе на Россию , когда человек на самом деле пытается показать реальность.

"Таким образом, это создаёт сложную ситуацию для представления иного взгляда на конфликт в аргентинских СМИ. К сожалению, аргентинские СМИ имеют очень западный взгляд на события, и я думаю, что это также связано с нынешней политикой аргентинского правительства, которое не понимает международной реальности или событий, происходящих на Донбассе, даже зная, что многое из произошедшего, как воссоединение Крыма , так и воссоединение Донбасса и Новороссии с Российской Федерацией, во многом связано с борьбой Аргентины за суверенитет над Мальвинскими (Фолклендскими - ред ) островами", - отметил Кастельоне.