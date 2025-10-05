БУЭНОС-АЙРЕС, 5 окт - РИА Новости. Многие аргентинцы, несмотря на влияние прозападных СМИ, готовы слушать правду о Донбассе, считает журналист Тадео Кастельоне, в феврале этого года побывавшего в Донецке.

Ранее он представил в Русском доме документальный фильм "Вопреки", рассказывающий об истории возникновения конфликта на Украине и о тяжёлой судьбе жителей Донбасса, много лет находившихся под бомбежками.

По словам Кастельоне, у него была возможность пообщаться с местными жителями, из первых уст узнать "о страданиях мирного населения от рук киевского режима, понять, что значила для спасения жизней российская спецоперация".

Говоря об отношении аргентинцев к ситуации на Донбассе, он отметил, что, с одной стороны, есть "политические фанатики, у которых есть своя позиция, и никто не сможет поменять их идеологию".

"Но простые люди, когда слышат и видят того, кто был там сам и говорит, как обстоят дела, они понимают", - сказал Кастельоне журналистам.

« "Думаю, главное всегда объяснять, что конфликт не начался в 2022 году со специальной военной операции, но после госпереворота и установления нацистского режима на Украине", - сказал журналист.