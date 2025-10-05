У арестованного в Москве уроженца Узбекистана прошли обыски

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Обыски прошли у уроженца Узбекистана, арестованного в Москве по обвинению в финансировании терроризма, говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
По данным дела, уроженец Узбекистана Евгений Цой был задержан в Москве 5 августа, ему предъявили обвинение в финансировании терроризма и по решению суда поместили в СИЗО.
"С момента избрания в отношении обвиняемого меры пресечения по уголовному делу <...> получены результаты оперативно-разыскной деятельности; проведен обыск по месту жительства Цоя; произведен осмотр мобильного телефона Цоя; направлены запросы в УФНС России, управление Росреестра, Росфинмониторинг", — говорится в документе.
Как следует из материалов, дело касается событий 2022 года, связанных с расчетным счетом "на сайте Революция".
Одноименный Telegram-канал ведет иноагент Вячеслав Мальцев*. По данным ФСБ, Мальцев создал запрещенную в России экстремистскую и террористическую организацию "Артподготовка" и одноименный интернет-проект "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева* было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста. Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017-го.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
