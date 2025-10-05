Рейтинг@Mail.ru
03:04 05.10.2025
У арестованного в Москве уроженца Узбекистана арестовали имущество
У арестованного в Москве уроженца Узбекистана арестовали имущество
Арест наложен на имущество уроженца Узбекистана, арестованного в Москве по обвинению в финансировании терроризма, сообщается в материалах дела, которые имеются... РИА Новости, 05.10.2025
происшествия, россия, вячеслав мальцев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, узбекистан
Происшествия, Россия, Вячеслав Мальцев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Узбекистан
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Арест наложен на имущество уроженца Узбекистана, арестованного в Москве по обвинению в финансировании терроризма, сообщается в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
По данным дела, уроженец Узбекистана Евгений Цой был задержан в Москве 5 августа, ему предъявили обвинение в финансировании терроризма и по решению суда поместили в СИЗО.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
На Урале осудили четырех фигурантов дела о финансировании терроризма
18 сентября, 13:36
"С момента избрания в отношении обвиняемого меры пресечения по уголовному делу... наложены аресты на имущество Цоя", - говорится в документе.
Согласно материалам дела, по данным защиты, у фигуранта нет недвижимости за рубежом, есть в собственности квартира в России.
"Цой, который хоть и является гражданином Российской Федерации, однако по месту жительства не проживает, не имеет постоянного и легального источника доходов", - отмечается в документе.
Уточняется, что обвиняемый ранее не был судим.
Как следует из документов, дело касается событий 2022 года, связанных с расчетным счетом "на сайте Революция".
Одноименный Telegram-канал ведет иноагент Вячеслав Мальцев*. По данным ФСБ, Мальцев создал запрещенную в РФ экстремистскую и террористическую организацию "Артподготовка" и одноименный интернет-проект "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста. Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Житель Калининграда получил срок за финансирование терроризма
11 сентября, 18:36
 
ПроисшествияРоссияВячеслав МальцевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваУзбекистан
 
 
