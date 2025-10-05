У арестованного в Москве уроженца Узбекистана арестовали имущество

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Арест наложен на имущество уроженца Узбекистана, арестованного в Москве по обвинению в финансировании терроризма, сообщается в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

По данным дела, уроженец Узбекистана Евгений Цой был задержан в Москве 5 августа, ему предъявили обвинение в финансировании терроризма и по решению суда поместили в СИЗО.

"С момента избрания в отношении обвиняемого меры пресечения по уголовному делу... наложены аресты на имущество Цоя", - говорится в документе.

Согласно материалам дела, по данным защиты, у фигуранта нет недвижимости за рубежом, есть в собственности квартира в России

"Цой, который хоть и является гражданином Российской Федерации, однако по месту жительства не проживает, не имеет постоянного и легального источника доходов", - отмечается в документе.

Уточняется, что обвиняемый ранее не был судим.

Как следует из документов, дело касается событий 2022 года, связанных с расчетным счетом "на сайте Революция".

Одноименный Telegram-канал ведет иноагент Вячеслав Мальцев*. По данным ФСБ , Мальцев создал запрещенную в РФ экстремистскую и террористическую организацию "Артподготовка" и одноименный интернет-проект "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста. Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.