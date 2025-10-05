В Амстердаме в пропалестинской демонстрации участвовали 250 тысяч человек

ГААГА, 5 окт - РИА Новости. Около 250 тысяч человек в Амстердаме вышли в воскресенье на демонстрацию в поддержку Палестины и против политики Нидерландов в отношении Израиля, заявила правозащитная организация Amnesty International, признанная нежелательной в России.

« "Сегодня в Амстердаме 250 тысяч человек приняли участие в демонстрации "Красная линия" в знак протеста против насилия в секторе Газа", - говорится в заявлении на сайте нидерландского отделения организации.

По данным Amnesty International , демонстранты собрались в воскресенье на Музейной площади в Амстердаме и колонной прошли по городу. Все участники акции были символично одеты в красное и несли с собой палестинские флаги, уточнила организация.

« "Пока наше правительство продолжает отказываться принимать конкретные меры по прекращению израильского геноцида и оккупации Палестины , мы будем массово выходить на улицы", - подчеркнули правозащитники.

Как сообщила Amnesty International, участники демонстрации призвали власти Нидерландов использовать все экономические и дипломатические средства для усиления давления на Израиль

"Необходима коренная смена курса. Нидерланды продолжают безоговорочно поддерживать Израиль, несмотря на нарушения международного права и более 65 тысяч погибших в секторе Газа", - сказано в заявлении организации.

Кабмин Нидерландов 29 июля объявил персонами нон грата израильских министров национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и финансов Бецалеля Смотрича, запретив им въезд в королевство. Нидерландский министр иностранных дел Каспар Велдкамп уточнил, что такое решение принято в связи с тем, что они "неоднократно подстрекали поселенцев к насилию в отношении палестинцев, выступали за расширение незаконных поселений и призывали к этническим чисткам в секторе Газа". В связи с этим МИД Израиля вызвал нидерландского посла.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.

Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуются более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.