В Бейруте прошла акция солидарности с участниками "Флотилии стойкости"

"Это приветствие всем героям "Флотилии стойкости", арестованным ливанцам, арабам и иностранцам. Ливанское правительство должно активно добиваться освобождения задержанных, обращаться к международному сообществу и активизировать дипломатические усилия в этом направлении",- сказал РИА Новости глава Центра "Хайям" по реабилитации жертв пыток Мухаммед Сафа.

По словам Сафы, масштаб международной и арабской солидарности, который представляет "Флотилия стойкости", станет основой для дальнейших шагов, поскольку мировое общественное мнение все больше осознает, с чем сталкивается палестинский народ, особенно жители Газы, от действий израильской армии.

Израильские военные задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", в том числе репортера телеканала Al Jazeera, сообщил в среду катарский телеканал со ссылкой на источники во флотилии. В израильском МИД заявили, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости" и направляют их в один из израильских портов. По данным организаторов акции, израильские военные протаранили одно из судов флота и применили водомёты против других.