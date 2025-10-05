Рейтинг@Mail.ru
В Бейруте прошла акция солидарности с участниками "Флотилии стойкости"
18:25 05.10.2025 (обновлено: 18:37 05.10.2025)
В Бейруте прошла акция солидарности с участниками "Флотилии стойкости"
В Бейруте прошла акция солидарности с участниками "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 05.10.2025
В Бейруте прошла акция солидарности с участниками "Флотилии стойкости"
Группа общественных и гражданских организаций, а также ряд политических деятелей провели в Бейруте символическую акцию солидарности с участниками "Флотилии... РИА Новости, 05.10.2025
в мире
израиль
ливан
оон
бейрут
РИА Новости
в мире, израиль, ливан, оон, бейрут
В мире, Израиль, Ливан, ООН, Бейрут
В Бейруте прошла акция солидарности с участниками "Флотилии стойкости"

Митинг против задержания активистов "Флотилии стойкости" прошел в Бейруте

© Getty Images / Anadolu / Houssam Shbaro/Пропалестинский митинг в Бейруте, Ливан
Пропалестинский митинг в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Getty Images / Anadolu / Houssam Shbaro/
Пропалестинский митинг в Бейруте, Ливан. Архивное фото
БЕЙРУТ, 5 окт – РИА Новости. Группа общественных и гражданских организаций, а также ряд политических деятелей провели в Бейруте символическую акцию солидарности с участниками "Флотилии стойкости", задержанными израильской армией, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие собрались у здания ООН в центре столицы Ливана. Участники акции держали в руках ливанские и палестинские флаги, плакаты с осуждением действий Израиля, а также фотографии заключенных.
Участники шествия в поддержку Флотилии свободы в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Стамбуле прошло масштабное шествие в поддержку "Флотилии свободы"
Вчера, 18:00
Участники акции выразили решительный протест против задержания Израилем ливанского адвоката Лины Ат-Таббал, а также ливанцев, арабов и граждан других стран из международной "Флотилии стойкости", направлявшейся для прорыва блокады Газы.
«
"Это приветствие всем героям "Флотилии стойкости", арестованным ливанцам, арабам и иностранцам. Ливанское правительство должно активно добиваться освобождения задержанных, обращаться к международному сообществу и активизировать дипломатические усилия в этом направлении",- сказал РИА Новости глава Центра "Хайям" по реабилитации жертв пыток Мухаммед Сафа.
По словам Сафы, масштаб международной и арабской солидарности, который представляет "Флотилия стойкости", станет основой для дальнейших шагов, поскольку мировое общественное мнение все больше осознает, с чем сталкивается палестинский народ, особенно жители Газы, от действий израильской армии.
Израильские военные задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", в том числе репортера телеканала Al Jazeera, сообщил в среду катарский телеканал со ссылкой на источники во флотилии. В израильском МИД заявили, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости" и направляют их в один из израильских портов. По данным организаторов акции, израильские военные протаранили одно из судов флота и применили водомёты против других.
Израильcкие военные перехватили судно Флотилии стойкости в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Полиция Израиля проверила более 470 участников "Флотилии стойкости"
3 октября, 10:19
 
В миреИзраильЛиванООНБейрут
 
 
