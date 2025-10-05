Рейтинг@Mail.ru
Берлинский аэропорт больше двух недель восстанавливался после кибератаки - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/aeroport-2046500827.html
Берлинский аэропорт больше двух недель восстанавливался после кибератаки
Берлинский аэропорт больше двух недель восстанавливался после кибератаки - РИА Новости, 05.10.2025
Берлинский аэропорт больше двух недель восстанавливался после кибератаки
Потребовалось свыше двух недель для возобновления работы регистрационной системы международного аэропорта Берлина (BER) после атаки на поставщика услуг... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T15:50:00+03:00
2025-10-05T15:50:00+03:00
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734901471_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_8a5f7adc295dda0dda58e95a11cfea0a.jpg
https://ria.ru/20250920/aeroport-2043228786.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734901471_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_7e66fe7fa34c05e856795118f87dfd7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия
В мире, Германия
Берлинский аэропорт больше двух недель восстанавливался после кибератаки

DPA: аэропорт Берлина восстановил работу после кибератаки на Collins Aerospace

CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Потребовалось свыше двух недель для возобновления работы регистрационной системы международного аэропорта Берлина (BER) после атаки на поставщика услуг регистрации и посадки пассажиров в сентябре, сообщает новостное агентство DPA.
Сбой случился 19 сентября в ряде европейских аэропортов, включая берлинский, в результате кибератаки на Collins Aerospace, поставщика систем регистрации и посадки пассажиров. Столичный аэропорт был вынужден перейти на ручные процедуры обслуживания.
«
"Центральная система поставщика услуг Collins Aerospace снова подключена к сети с утра воскресенья", - сообщила представитель авиагавани агентству.
По её данным, в эти выходные специалистами проводится предварительная проверка безопасности. "С понедельника начнётся поэтапное подключение авиакомпаний к системе", - добавила она.
Обстановка после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Завентем в Брюсселе. 20 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Аэропорт в Брюсселе отменил половину рейсов из-за кибератаки
20 сентября, 19:18
 
В миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала