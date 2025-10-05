https://ria.ru/20251005/aeroport-2046500827.html
Берлинский аэропорт больше двух недель восстанавливался после кибератаки
Берлинский аэропорт больше двух недель восстанавливался после кибератаки - РИА Новости, 05.10.2025
Берлинский аэропорт больше двух недель восстанавливался после кибератаки
Потребовалось свыше двух недель для возобновления работы регистрационной системы международного аэропорта Берлина (BER) после атаки на поставщика услуг... РИА Новости, 05.10.2025
германия
Берлинский аэропорт больше двух недель восстанавливался после кибератаки
БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости.
Потребовалось свыше двух недель для возобновления работы регистрационной системы международного аэропорта Берлина (BER) после атаки на поставщика услуг регистрации и посадки пассажиров в сентябре, сообщает новостное агентство DPA
.
Сбой случился 19 сентября в ряде европейских аэропортов, включая берлинский, в результате кибератаки на Collins Aerospace, поставщика систем регистрации и посадки пассажиров. Столичный аэропорт был вынужден перейти на ручные процедуры обслуживания.
«
"Центральная система поставщика услуг Collins Aerospace снова подключена к сети с утра воскресенья", - сообщила представитель авиагавани агентству.
По её данным, в эти выходные специалистами проводится предварительная проверка безопасности. "С понедельника начнётся поэтапное подключение авиакомпаний к системе", - добавила она.