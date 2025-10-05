Берлинский аэропорт больше двух недель восстанавливался после кибератаки

Сбой случился 19 сентября в ряде европейских аэропортов, включая берлинский, в результате кибератаки на Collins Aerospace, поставщика систем регистрации и посадки пассажиров. Столичный аэропорт был вынужден перейти на ручные процедуры обслуживания.

"Центральная система поставщика услуг Collins Aerospace снова подключена к сети с утра воскресенья", - сообщила представитель авиагавани агентству.

По её данным, в эти выходные специалистами проводится предварительная проверка безопасности. "С понедельника начнётся поэтапное подключение авиакомпаний к системе", - добавила она.