Вдове погибшего на СВО ростовчанина Климова передали Звезду Героя - РИА Новости, 03.10.2025
Ростовская область
 
11:55 03.10.2025
Вдове погибшего на СВО ростовчанина Климова передали Звезду Героя
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь передал золотую Звезду Героя России вдове погибшего на СВО Ивана Климова, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.10.2025
ростовская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь передал золотую Звезду Героя России вдове погибшего на СВО Ивана Климова, сообщает правительство региона.
"В Ростовском общественном собрании состоялась торжественная церемония передачи золотой Звезды Героя России, которой президент страны наградил посмертно младшего сержанта Ивана Климова", - говорится в сообщении.
По информации областного правительства, высокое звание Героя России было присвоено Климову посмертно за мужество, проявленное в ходе специальной военной операции. В своем последнем бою, даже будучи раненым, он героически сражался с врагом. И погиб, как герой, закрыв своим телом товарищей от осколков разорвавшегося рядом снаряда. В Ростове у него осталась семья - супруга и двое маленьких детей.
На торжественную церемонию собрались близкие Климова, представители командования Южного военного округа, Герой России Андрей Манухин, юнармейцы.
Глава региона выразил родным и близким героя глубокую благодарность. "Для меня большая часть и ответственность участвовать в этой церемонии. Выбор человека, когда он принимает решение ценой своей жизни спасти жизнь других людей, самый сложный. Для этого у человека должен быть стержень, нравственное содержание. Такие люди действительно достойны особых знаков отличия", - сказал Слюсарь. Он пообещал оказывать поддержку родным погибшего героя.
"Иван Викторович был достойным сыном своего народа, готовым прийти на помощь в трудную минуту, настоящим героем и примером истинного патриота страны, человеком чести", - обратился к родным погибшего воина исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа Владимир Кочетков.
Ростовчане собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО
21 сентября, 11:54
