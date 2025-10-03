Рейтинг@Mail.ru
В Женеве пять полицейских пострадали в стычках с протестующими - РИА Новости, 03.10.2025
17:00 03.10.2025
В Женеве пять полицейских пострадали в стычках с протестующими
В Женеве пять полицейских пострадали в стычках с протестующими - РИА Новости, 03.10.2025
В Женеве пять полицейских пострадали в стычках с протестующими
Пять полицейских получили ранения на стычках с участниками пропалестинского протеста в Женеве после перехвата властями Израиля судов "Флотилии стойкости",... РИА Новости, 03.10.2025
в мире, израиль, женева (город), монблан, грета тунберг, хамас, оон, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Женева (город), Монблан, Грета Тунберг, ХАМАС, ООН, Палестинская национальная администрация, Обострение палестино-израильского конфликта
В Женеве пять полицейских пострадали в стычках с протестующими

В Женеве во время пропалестинского протеста пострадали пять полицейских

Участники акции протеста у здания Организации Объединенных Наций в Женеве. Кадр видео из соцсетей
Участники акции протеста у здания Организации Объединенных Наций в Женеве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Участники акции протеста у здания Организации Объединенных Наций в Женеве. Кадр видео из соцсетей
ЖЕНЕВА, 3 окт – РИА Новости. Пять полицейских получили ранения на стычках с участниками пропалестинского протеста в Женеве после перехвата властями Израиля судов "Флотилии стойкости", сообщила пресс-служба полиции кантона Женева в коммюнике.
"Пять стражей правопорядка получили ранения, один человек был задержан", - заявила кантональная полиция. По ее данным, среди манифестантов находилось около сотни радикалов black blocs.
Акция протеста против геноцида в Палестине в Испании - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Испании тысячи студентов вышли на протесты
2 октября, 17:47
Накануне вечером, по сообщению телеканала Leman Bleu, тысячи человек собрались в Женеве в знак протеста против перехвата судов флотилии, на борту одного из которых находился бывший мэр Женевы Реми Пагани.
Митинг начался около 6 вечера на площади Лиз-Жирарден, где протестующие начали жечь костры. Затем порядка 3 тысяч манифестантов двинулись к мосту Монблан. Полиция попыталась помешать им перейти на левый берег озера Леман. Начались беспорядки и стычки с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ для разгона толпы.
Около семидесяти активистов попытались занять железнодорожные пути на Женевском вокзале. Протестующие также повредили окна и мебель ресторана быстрого питания.
Пресс-служба МИД Израиля ранее сообщила, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости", которая присоединилась к объединению активистов "Глобальная флотилия Сумуда", пытающемуся доплыть до сектора Газа с целью прорыва его блокады, и направляют их в один из израильских портов. В ведомстве добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.
Полиция задерживает протестующего на пропалестинской демонстрации в Гааге. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Более 200 человек задержали после пропалестинской демонстрации в Гааге
Вчера, 13:36
Осенью 2023 года после атаки палестинского движения ХАМАС армия обороны Израиля начала военную операцию против сектора Газа и объявила о его полной блокаде: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Удары Израиля по палестинскому полуэксклаву привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН объявила о состоянии катастрофического голода в секторе Газа.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуются более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.
Полиция в Польше - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Пропалестинские демонстранты облили краской здание МИД Польши
2 октября, 20:45
 
В миреИзраильЖенева (город)МонбланГрета ТунбергХАМАСООНПалестинская национальная администрацияОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
