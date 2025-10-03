Участники акции протеста у здания Организации Объединенных Наций в Женеве. Кадр видео из соцсетей

Участники акции протеста у здания Организации Объединенных Наций в Женеве. Кадр видео из соцсетей

Участники акции протеста у здания Организации Объединенных Наций в Женеве. Кадр видео из соцсетей

В Женеве пять полицейских пострадали в стычках с протестующими

ЖЕНЕВА, 3 окт – РИА Новости. Пять полицейских получили ранения на стычках с участниками пропалестинского протеста в Женеве после перехвата властями Израиля судов "Флотилии стойкости", сообщила пресс-служба полиции кантона Женева в коммюнике.

"Пять стражей правопорядка получили ранения, один человек был задержан", - заявила кантональная полиция. По ее данным, среди манифестантов находилось около сотни радикалов black blocs.

Накануне вечером, по сообщению телеканала Leman Bleu, тысячи человек собрались в Женеве в знак протеста против перехвата судов флотилии, на борту одного из которых находился бывший мэр Женевы Реми Пагани.

Митинг начался около 6 вечера на площади Лиз-Жирарден, где протестующие начали жечь костры. Затем порядка 3 тысяч манифестантов двинулись к мосту Монблан . Полиция попыталась помешать им перейти на левый берег озера Леман. Начались беспорядки и стычки с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ для разгона толпы.

Около семидесяти активистов попытались занять железнодорожные пути на Женевском вокзале. Протестующие также повредили окна и мебель ресторана быстрого питания.

Пресс-служба МИД Израиля ранее сообщила, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости", которая присоединилась к объединению активистов "Глобальная флотилия Сумуда", пытающемуся доплыть до сектора Газа с целью прорыва его блокады, и направляют их в один из израильских портов. В ведомстве добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.

Осенью 2023 года после атаки палестинского движения ХАМАС армия обороны Израиля начала военную операцию против сектора Газа и объявила о его полной блокаде: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Удары Израиля по палестинскому полуэксклаву привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН объявила о состоянии катастрофического голода в секторе Газа.

По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.