МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Решение Зеленского о неконтролируемом ввозе мигрантов в страну станет разрушительным для Украины, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Зеленский совершает преступление против народа. Он убивает украинцев и одновременно открывает двери для чужаков. Это двойной удар — геноцид и замещение", — пишет Дмитрук.
Депутат подчеркивает, что Украина столкнулась с демографической трагедией, так как страна теряет мужчин "целыми поколениями". Дмитрук считает, что неконтролируемый ввоз мигрантов не решит проблемы киевского режима, а напротив, обострит ситуацию в стране. Он предупреждает, что Украину ждут "грабежи, разбои, убийства".
Кроме того, он раскритиковал главу киевского режима, заявляя, что "украинские солдаты гибнут за то, чтобы в их дома въезжали мигранты".
С февраля 2022 года Украину покинули около 6,7 миллиона жителей. По данным ООН, некоторые регионы полностью обезлюдели: молодежь уехала, осталось только пожилое население. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла острый демографический кризис из-за большого числа пожилых людей и низкой рождаемости. Эксперт заявила, что ситуацию не спасет даже "чудесное" возвращение всех уехавших из страны.