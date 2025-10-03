https://ria.ru/20251003/zavod-2046294384.html
Горьковский автозавод опроверг сообщение о массовых увольнениях
Пресс-служба Горьковского автозавода опровергла появившуюся в СМИ информацию о якобы массовых увольнениях на заводе, сообщив РИА Новости о "текучести кадров в... РИА Новости, 03.10.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Пресс-служба Горьковского автозавода опровергла появившуюся в СМИ информацию о якобы массовых увольнениях на заводе, сообщив РИА Новости о "текучести кадров в пределах нормы".
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал информацию о том, что сотрудники ГАЗа
стали массово увольняться из-за снижения зарплат после перехода завода на четырехдневную рабочую неделю. Также рабочие якобы жаловались на устаревшее оборудование на производстве.
"Информация о всплеске увольнений работников на предприятии не соответствует действительности. Процент текучести персонала и укомплектованность штата находятся в рамках нормы", - заявили агентству в пресс-службе Горьковского автозавода.
Также не соответствующим действительности в пресс-службе назвали утверждение об устаревшем оборудовании, подчеркнув, что уровень автоматизации на ключевых участках Горьковского автозавода составляет 85%.
"На заводе обновлены и автоматизированы все основные процессы производства, и этот процесс продолжается. В августе этого года в сварочном производстве было установлено несколько новых робототехнических сварочных комплексов. Модернизация позволила снизить долю ручного труда, повысить производительность и качество продукции", - отметили в пресс-службе ГАЗа.