Горьковский автозавод опроверг сообщение о массовых увольнениях - РИА Новости, 03.10.2025
23:46 03.10.2025
Горьковский автозавод опроверг сообщение о массовых увольнениях
россия, общество, группа газ
Россия, Общество, Группа ГАЗ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобили ГАЗель в цехе сборки на автомобильном заводе ГАЗ
Автомобили ГАЗель в цехе сборки на автомобильном заводе ГАЗ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Автомобили ГАЗель в цехе сборки на автомобильном заводе ГАЗ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Пресс-служба Горьковского автозавода опровергла появившуюся в СМИ информацию о якобы массовых увольнениях на заводе, сообщив РИА Новости о "текучести кадров в пределах нормы".
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал информацию о том, что сотрудники ГАЗа стали массово увольняться из-за снижения зарплат после перехода завода на четырехдневную рабочую неделю. Также рабочие якобы жаловались на устаревшее оборудование на производстве.
"Информация о всплеске увольнений работников на предприятии не соответствует действительности. Процент текучести персонала и укомплектованность штата находятся в рамках нормы", - заявили агентству в пресс-службе Горьковского автозавода.
Также не соответствующим действительности в пресс-службе назвали утверждение об устаревшем оборудовании, подчеркнув, что уровень автоматизации на ключевых участках Горьковского автозавода составляет 85%.
"На заводе обновлены и автоматизированы все основные процессы производства, и этот процесс продолжается. В августе этого года в сварочном производстве было установлено несколько новых робототехнических сварочных комплексов. Модернизация позволила снизить долю ручного труда, повысить производительность и качество продукции", - отметили в пресс-службе ГАЗа.
В цеху АвтоВАЗа - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг сообщения о массовых увольнениях
1 октября, 11:10
 
Россия Общество Группа ГАЗ
 
 
