Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Наибольшие зарплаты за третий квартал этого года предлагали в сферах транспорта и логистики (96,6 тысячи рублей), строительства и недвижимости (94,4 тысячи рублей) и производства и агропрома (91,6 тысячи рублей), следует из данных сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть у РИА Новости.

"По итогам третьего квартала 2025 года лидером по зарплатным предложениям стала сфера транспорта и логистики — там в вакансиях по России в среднем предлагали зарплату 96,6 тысячи рублей в месяц. На втором месте по зарплатным предложениям оказалась отрасль строительства и недвижимости с показателем 94,4 тысячи рублей в месяц. По итогам прошедшего квартала строительство впервые в 2025 году уступило лидерскую позицию по предложениям в вакансиях, а также продемонстрировало снижение показателя год к году на 4,2%", - говорится в исследовании.

Согласно данным, третье место по уровню зарплатных предложений заняла сфера производства и агропрома (91,6 тысячи рублей в месяц). В топ-5 отраслей с высокими зарплатными предложениями также вошли вакансии для работы студентов (85,2 тысячи рублей) и сфера маркетинга (83,3 тысячи рублей).

Отмечается, что лидером по росту зарплатного предложения в третьем квартале этого года относительно этого же периода 2024 года стала сфера IT, в которой этот показатель увеличился на 29,1%. В исследовании объяснили, что вакансии с указанными зарплатными предложениями чаще публикуются для привлечения начинающих специалистов и не отражают показатели в целом по отрасли.

Высокий прирост зарплат был также в маркетинге, рекламе и СМИ, они выросли на 26,6% год к году. На третьем месте находится сфера финансов и страхования, где зарплатные предложения выросли на 14,3%.