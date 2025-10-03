В Белом доме рассказали, как шатдаун повлиял на военных

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. В США более чем миллиону военных пришлось нести службу без оплаты из-за шатдауна правительства, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

« "В результате текущего прекращения работы правительства 1,3 миллиона мужчин и женщин в американской армии, флоте, Военно-воздушных силах, Корпусе морской пехоты, Береговой охране и Космических войсках, которые с честью несут службу и рискуют своей жизнью, защищая нас, не получают зарплату", — сказала она на брифинге.

Левитт указала, что семьи военнослужащих уже обращаются за продовольственной помощью из-за финансовых проблем, вызванных приостановкой работы правительства.

При этом представитель Белого дома не исключила, что сегодня Конгресс США сумеет принять резолюцию о продолжении финансирования правительства.

« "Через час в сенате состоится очередное голосование. Возможно, если демократы примут правильное решение, эта приостановка работы правительства прекратится", — отметила она.

Новый финансовый год начался в Соединенных Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, из-за чего федеральным властям пришлось приостановить работу.

Республиканцы контролируют обе палаты Конгресса США, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас 53 мандата.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

В конгрессе отметили, что Вооруженные силы США продолжат нести службу в полном составе, сотрудники федеральных правоохранительных органов также будут обязаны выходить на работу. Плату за это они пока не получат.

Трамп во время второго срока уже сталкивался с угрозой шатдауна, но тогда его удалось избежать. Камнем преткновения на пути к согласованию бюджета на наступивший финансовый год он называл вопросы границы, которую демократы якобы хотят оставить открытой, расходы на медобеспечение нелегалов и повестку ЛГБТ* — пропаганду смены пола.

На первый срок Трампа пришелся самый долгий перерыв в работе правительства в истории страны: он продолжался 35 дней и закончился в январе 2019 года. Тогда 420 тысяч человек выходили на службу авансом, 380 тысяч отправили в отпуск без оплаты.