В Белом доме рассказали, как шатдаун повлиял на военных
20:25 03.10.2025 (обновлено: 20:54 03.10.2025)
В Белом доме рассказали, как шатдаун повлиял на военных
В Белом доме рассказали, как шатдаун повлиял на военных - РИА Новости, 03.10.2025
В Белом доме рассказали, как шатдаун повлиял на военных
В США более чем миллиону военных пришлось нести службу без оплаты из-за шатдауна правительства, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T20:25:00+03:00
2025-10-03T20:54:00+03:00
в мире, сша
В мире, США
В Белом доме рассказали, как шатдаун повлиял на военных

Белый дом: 1,3 млн американских военных остались без зарплаты из-за шатдауна

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. В США более чем миллиону военных пришлось нести службу без оплаты из-за шатдауна правительства, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"В результате текущего прекращения работы правительства 1,3 миллиона мужчин и женщин в американской армии, флоте, Военно-воздушных силах, Корпусе морской пехоты, Береговой охране и Космических войсках, которые с честью несут службу и рискуют своей жизнью, защищая нас, не получают зарплату", — сказала она на брифинге.

Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Белый дом может уволить 16 тысяч госслужащих, пишут СМИ
Вчера, 17:19
Левитт указала, что семьи военнослужащих уже обращаются за продовольственной помощью из-за финансовых проблем, вызванных приостановкой работы правительства.
При этом представитель Белого дома не исключила, что сегодня Конгресс США сумеет принять резолюцию о продолжении финансирования правительства.
"Через час в сенате состоится очередное голосование. Возможно, если демократы примут правильное решение, эта приостановка работы правительства прекратится", — отметила она.
Новый финансовый год начался в Соединенных Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, из-за чего федеральным властям пришлось приостановить работу.
Республиканцы контролируют обе палаты Конгресса США, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас 53 мандата.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Нацгвардии США ответили на вопрос о последствиях шатдауна
2 октября, 19:59
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
В конгрессе отметили, что Вооруженные силы США продолжат нести службу в полном составе, сотрудники федеральных правоохранительных органов также будут обязаны выходить на работу. Плату за это они пока не получат.
Трамп во время второго срока уже сталкивался с угрозой шатдауна, но тогда его удалось избежать. Камнем преткновения на пути к согласованию бюджета на наступивший финансовый год он называл вопросы границы, которую демократы якобы хотят оставить открытой, расходы на медобеспечение нелегалов и повестку ЛГБТ* — пропаганду смены пола.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Вице-президент США обвинил демократов в шатдауне правительства
2 октября, 16:07
На первый срок Трампа пришелся самый долгий перерыв в работе правительства в истории страны: он продолжался 35 дней и закончился в январе 2019 года. Тогда 420 тысяч человек выходили на службу авансом, 380 тысяч отправили в отпуск без оплаты.
В то время не функционировали целые ведомства, замедлилось оформление документов. Из-за нехватки сотрудников транспортных служб задержки были повсеместными. В парках росли горы мусора, госмузеи не работали. Демократы использовали этот период для агитации, раздавая продуктовые наборы чиновникам, оставшимся без зарплаты. Сам Трамп, принимая в Белом доме спортсменов-чемпионов, угощал их бургерами из "Макдоналдса", потому что отправил повара в отпуск.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Трамп рассказал о последствиях затяжного шатдауна
Вчера, 00:10
 
