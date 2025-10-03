https://ria.ru/20251003/zapasy-2046114890.html
В Стамбуле запасов воды в водохранилищах осталось на 2,5 месяца
В Стамбуле запасов воды в водохранилищах осталось на 2,5 месяца - РИА Новости, 03.10.2025
В Стамбуле запасов воды в водохранилищах осталось на 2,5 месяца
Воды в водохранилищах, снабжающих самый густонаселенный город Турции — Стамбул, хватит на 75 дней, если не будет осадков, следует из подсчетов РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T10:37:00+03:00
2025-10-03T10:37:00+03:00
2025-10-03T15:00:00+03:00
В Стамбуле запасов воды в водохранилищах осталось на 2,5 месяца
СТАМБУЛ, 3 окт — РИА Новости. Воды в водохранилищах, снабжающих самый густонаселенный город Турции — Стамбул, хватит на 75 дней, если не будет осадков, следует из подсчетов РИА Новости.
По данным управления водных ресурсов и канализации Стамбула, сейчас водохранилища заполнены на 27,8 процента (241,3 из 868 миллионов кубометров). Это худший показатель за последние десять лет, за исключением 2023 года, когда к той же дате водохранилища были заполнены на 16 процентов.
С апреля запасы неуклонно снижались с отметки 80 процентов. Из десяти снабжающих город водохранилищ сейчас только одно заполнено более чем на четверть, а четыре — менее чем на два процента.
Шестнадцатимиллионный город ежедневно потребляет порядка 3,18 миллиона кубометров воды, отмечает управление, призывая население к экономии.
Синоптики мэрии Стамбула
прогнозируют ливни на следующей неделе.
В 2023 году из-за засухи городские власти приостановили подачу воды для орошения садов и частных парков.