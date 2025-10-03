Рейтинг@Mail.ru
NYT: Запад признал, что Зеленский присвоил себе власть на Украине
16:38 03.10.2025
NYT: Запад признал, что Зеленский присвоил себе власть на Украине
NYT: Запад признал, что Зеленский присвоил себе власть на Украине
Западные дипломаты и аналитики признают, что Владимир Зеленский и узкий круг его доверенных лиц присвоили себе власть на Украине, сообщает газета New York...
2025-10-03T16:38:00+03:00
2025-10-03T16:38:00+03:00
NYT: Запад признал, что Зеленский присвоил себе власть на Украине

NYT: западные дипломаты признают, что Зеленский с советниками присвоили власть

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Западные дипломаты и аналитики признают, что Владимир Зеленский и узкий круг его доверенных лиц присвоили себе власть на Украине, сообщает газета New York Times.
"Согласно заявлениям западных дипломатов, находящихся в Киеве, и украинских законодателей, повышение (экс-министра экономики Украины Юлии - ред.) Свириденко (до должности премьера - ред.) также отражает растущую концентрацию власти под (руководством - ред.) Зеленского... Зеленский, (глава его офиса Андрей - ред.) Ермак и узкий круг советников держат власть на Украине под жестким контролем, отмечают аналитики, в то время как парламент в основном остается не у дел, а оппозиционные фигуры становятся целями правоохранителей и силовых структур", - говорится в статье New York Times.
Издание отмечает, что Свириденко - "доверенный лоялист", которая смогла подняться в администрации Зеленского благодаря поддержке Ермака.
В июле парламент Украины поддержал назначение на должность премьера Юлии Свириденко, занимавшей ранее кресло вице-премьера, министра экономики страны. Ранее газета Financial Times сообщала, что за перестановками в украинском кабмине стоял Ермак. Позднее издание отметило, что перестановки были "важнейшим проектом" Ермака, добавляя, что, в частности, глава офиса Зеленского руководил отставкой бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
"Заговор в самом сердце": на Западе раскрыли, кто рушит Украину изнутри
6 июля, 22:16
 
