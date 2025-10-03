https://ria.ru/20251003/zaderzhanie-2046255849.html
В Нижнем Новгороде задержали мужчину в бронежилете и с винтовкой
В Нижнем Новгороде задержали мужчину в бронежилете и с винтовкой - РИА Новости, 03.10.2025
В Нижнем Новгороде задержали мужчину в бронежилете и с винтовкой
Сотрудники полиции задержали напугавшего жителей Нижнего Новгорода мужчину, который гулял по улицам города в бронежилете и с винтовкой, оказавшейся... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T18:08:00+03:00
2025-10-03T18:08:00+03:00
2025-10-03T18:08:00+03:00
происшествия
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251003/dagestan-2046170629.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде задержали мужчину в бронежилете и с винтовкой
В Нижнем Новгороде полиция задержала мужчину в бронежилете и с винтовкой
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали напугавшего жителей Нижнего Новгорода мужчину, который гулял по улицам города в бронежилете и с винтовкой, оказавшейся пневматической, сообщили в региональном управлении МВД.
В пятницу в полицию от очевидцев поступило сообщение, что на улице Чаадаева находится мужчина с оружием в неадекватном состоянии.
"Оперативно прибывшие сотрудники Московского и Сормовского отделов полиции задержали мужчину на улице Коновалова. Мужчина, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, имел при себе пневматическую винтовку и бронежилет", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Мужчина доставлен в отдел полиции, выясняются обстоятельства и причины его поступка.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина не имеет никакого отношения к СВО.