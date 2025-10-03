В Нижнем Новгороде задержали мужчину в бронежилете и с винтовкой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали напугавшего жителей Нижнего Новгорода мужчину, который гулял по улицам города в бронежилете и с винтовкой, оказавшейся пневматической, сообщили в региональном управлении МВД.

В пятницу в полицию от очевидцев поступило сообщение, что на улице Чаадаева находится мужчина с оружием в неадекватном состоянии.

"Оперативно прибывшие сотрудники Московского и Сормовского отделов полиции задержали мужчину на улице Коновалова. Мужчина, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, имел при себе пневматическую винтовку и бронежилет", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Мужчина доставлен в отдел полиции, выясняются обстоятельства и причины его поступка.