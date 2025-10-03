Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудник Минобороны получил шесть лет колонии за взяточничество
14:46 03.10.2025
Экс-сотрудник Минобороны получил шесть лет колонии за взяточничество
Экс-сотрудник Минобороны получил шесть лет колонии за взяточничество

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Преображенский суд Москвы приговорил бывшего главного научного сотрудника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Евгения Долгова к 6 годам колонии за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Долгову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда", - сказали в суде.
Там добавили, что суд признал его виновным в получении двух крупных и семи особо крупных взяток.
