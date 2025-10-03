https://ria.ru/20251003/vzyatka-2046185173.html
Экс-сотрудник Минобороны получил шесть лет колонии за взяточничество
Экс-сотрудник Минобороны получил шесть лет колонии за взяточничество - РИА Новости, 03.10.2025
Экс-сотрудник Минобороны получил шесть лет колонии за взяточничество
Преображенский суд Москвы приговорил бывшего главного научного сотрудника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Евгения Долгова к 6... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:46:00+03:00
2025-10-03T14:46:00+03:00
2025-10-03T14:46:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20251003/prigovor-2046168776.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Экс-сотрудник Минобороны получил шесть лет колонии за взяточничество
Экс-сотруднику института Минобороны Долгову дали 6 лет колонии за взятку
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Преображенский суд Москвы приговорил бывшего главного научного сотрудника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Евгения Долгова к 6 годам колонии за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Долгову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда", - сказали в суде.
Там добавили, что суд признал его виновным в получении двух крупных и семи особо крупных взяток.