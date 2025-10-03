В Полтаве прогремели взрывы

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает новостной портал ТСН в Telegram-канале.
«
"Взрывы раздались в Полтаве", — говорится в публикации.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
