В Полтавской области остановили работу объектов газодобычи после взрывов
В Полтавской области остановили работу объектов газодобычи после взрывов - РИА Новости, 03.10.2025
В Полтавской области остановили работу объектов газодобычи после взрывов
В Полтавской области перестали работать несколько объектов по добыче газа после взрывов, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 03.10.2025
2025
В Полтавской области остановили работу объектов газодобычи после взрывов
ДТЭК: в Полтавской области остановили работу объектов газодобычи после взрывов