В Полтавской области остановили работу объектов газодобычи после взрывов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 03.10.2025 (обновлено: 14:03 03.10.2025)
В Полтавской области остановили работу объектов газодобычи после взрывов
В Полтавской области остановили работу объектов газодобычи после взрывов
В Полтавской области перестали работать несколько объектов по добыче газа после взрывов, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 03.10.2025
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
В Полтавской области остановили работу объектов газодобычи после взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Полтавской области перестали работать несколько объектов по добыче газа после взрывов, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
"Работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена", — говорится в его Telegram-канале.
Оперативно-тактический комплекс Искандер - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
2 октября, 12:05
В ночь на пятницу украинские СМИ писали о серии взрывов в Полтавской области. Позднее глава местной администрации Владимир Когут заявил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.
Также сообщалось о ночных взрывах в Сумской области, там оказались обесточены два района. Удары зафиксировали и в подконтрольном ВСУ Херсоне, Днепропетровске, Одессе, Николаеве.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Россия, Украина, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Херсон
 
 
