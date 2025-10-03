В Полтавской области остановили работу объектов газодобычи после взрывов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Полтавской области перестали работать несколько объектов по добыче газа после взрывов, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

« "Работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена", — говорится в его Telegram-канале.

В ночь на пятницу украинские СМИ писали о серии взрывов в Полтавской области. Позднее глава местной администрации Владимир Когут заявил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.

Также сообщалось о ночных взрывах в Сумской области , там оказались обесточены два района. Удары зафиксировали и в подконтрольном ВСУ Херсоне, Днепропетровске, Одессе, Николаеве.