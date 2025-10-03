Рейтинг@Mail.ru
Белгородский губернатор рассказал о последствиях ударов ВСУ - РИА Новости, 03.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 03.10.2025
Белгородский губернатор рассказал о последствиях ударов ВСУ
Белгородский губернатор рассказал о последствиях ударов ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях ударов со стороны Украины, в результате которых пострадала женщина, а также... РИА Новости, 03.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
украина
шебекино
происшествия, белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородский губернатор рассказал о последствиях ударов ВСУ

Гладков: в Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница

БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях ударов со стороны Украины, в результате которых пострадала женщина, а также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, транспорта и промышленных объектов в восьми населенных пунктах региона.
"ВСУ продолжают атаки на наш регион. В Шебекинскую ЦРБ обратилась женщина, которая получила баротравму в результате детонации дрона в городе Шебекино. Пострадавшей оказана медицинская помощь, от предложенной госпитализации отказалась", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Муром Шебекинского округа дрон атаковал "Газель", от удара второго FPV-дрона поврежден частный дом. Село Новая Таволжанка подверглось обстрелу, в результате чего была повреждена линия электропередачи. В Борисовском районе были зафиксированы следующие инциденты: в селе Берёзовка удар FPV-дрона повредил две машины; в селе Грузское в результате детонации дрона в двух многоквартирных домах выбиты окна; в селе Беленькое из-за атаки FPV-дрона посечены кровля и забор частного дома, отметил глава области.
"В селе Головчино Грайворонского округа после детонации дрона в одном частном доме повреждены ворота и забор, в другом — остекление. В посёлке Красная Яруга в результате детонации беспилотника о дерево рядом стоящий легковой автомобиль посечён осколками. От удара второго беспилотника повреждено одно из помещений промышленного предприятия. Ещё два дрона сдетонировали во дворе домовладения в селе Новое Волоконовского района", - уточнил губернатор.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
