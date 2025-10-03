https://ria.ru/20251003/vsu-2046274140.html
Белгородский губернатор рассказал о последствиях ударов ВСУ
Белгородский губернатор рассказал о последствиях ударов ВСУ - РИА Новости, 03.10.2025
Белгородский губернатор рассказал о последствиях ударов ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях ударов со стороны Украины, в результате которых пострадала женщина, а также... РИА Новости, 03.10.2025
Гладков: в Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница
БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях ударов со стороны Украины, в результате которых пострадала женщина, а также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, транспорта и промышленных объектов в восьми населенных пунктах региона.
"ВСУ
продолжают атаки на наш регион. В Шебекинскую ЦРБ обратилась женщина, которая получила баротравму в результате детонации дрона в городе Шебекино
. Пострадавшей оказана медицинская помощь, от предложенной госпитализации отказалась", - написал Гладков
в своем Telegram-канале
.
Он добавил, что в селе Муром Шебекинского округа дрон атаковал "Газель", от удара второго FPV-дрона поврежден частный дом. Село Новая Таволжанка подверглось обстрелу, в результате чего была повреждена линия электропередачи. В Борисовском районе были зафиксированы следующие инциденты: в селе Берёзовка удар FPV-дрона повредил две машины; в селе Грузское в результате детонации дрона в двух многоквартирных домах выбиты окна; в селе Беленькое из-за атаки FPV-дрона посечены кровля и забор частного дома, отметил глава области.
"В селе Головчино Грайворонского округа после детонации дрона в одном частном доме повреждены ворота и забор, в другом — остекление. В посёлке Красная Яруга в результате детонации беспилотника о дерево рядом стоящий легковой автомобиль посечён осколками. От удара второго беспилотника повреждено одно из помещений промышленного предприятия. Ещё два дрона сдетонировали во дворе домовладения в селе Новое Волоконовского района", - уточнил губернатор.