Белгородский губернатор рассказал о последствиях ударов ВСУ

БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях ударов со стороны Украины, в результате которых пострадала женщина, а также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, транспорта и промышленных объектов в восьми населенных пунктах региона.

ВСУ продолжают атаки на наш регион. В Шебекинскую ЦРБ обратилась женщина, которая получила баротравму в результате детонации дрона в городе Шебекино . Пострадавшей оказана медицинская помощь, от предложенной госпитализации отказалась", - написал Гладков в своем Telegram-канале

Он добавил, что в селе Муром Шебекинского округа дрон атаковал "Газель", от удара второго FPV-дрона поврежден частный дом. Село Новая Таволжанка подверглось обстрелу, в результате чего была повреждена линия электропередачи. В Борисовском районе были зафиксированы следующие инциденты: в селе Берёзовка удар FPV-дрона повредил две машины; в селе Грузское в результате детонации дрона в двух многоквартирных домах выбиты окна; в селе Беленькое из-за атаки FPV-дрона посечены кровля и забор частного дома, отметил глава области.