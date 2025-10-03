Рейтинг@Mail.ru
Число желающих стать оператором БПЛА в ВСУ снижается, сообщил источник - РИА Новости, 03.10.2025
18:59 03.10.2025
Число желающих стать оператором БПЛА в ВСУ снижается, сообщил источник
Число желающих стать оператором БПЛА в ВСУ снижается, сообщил источник
вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Число желающих стать оператором БПЛА в ВСУ снижается, сообщил источник

В ВСУ меньше идут на операторов БПЛА из-за риска попасть на передовую

Дрон в небе
Дрон в небе. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число желающих пройти обучение по специальности оператор БПЛА снижается в ВСУ из-за того, что таких специалистов постоянно бросают на передовую, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Внутри ВСУ наблюдается тенденция снижения количества желающих пройти обучение по специальности оператор БПЛА. Некогда относительно безопасная специальность, подразумевающая удаленность от линии боевого соприкосновения, становится непопулярной из-за постоянного выдвижения ударных расчетов на передний край", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что внутри подразделений БПЛА формируются свои взводы охранения, которые ничем не отличаются от обычных пехотных подразделений: как по обеспечению, так и по характеру выполняемых задач.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ВСУ переносят учебные центры из Черниговской области
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
