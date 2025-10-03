https://ria.ru/20251003/vsu-2046261040.html
ВСУ переносят учебные центры из Черниговской области
ВСУ переносят учебные центры из Черниговской области в другие регионы после недавнего удара, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T18:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
вооруженные силы украины
черниговская область
украина
