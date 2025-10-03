Рейтинг@Mail.ru
ВСУ переносят учебные центры из Черниговской области - РИА Новости, 03.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 03.10.2025
ВСУ переносят учебные центры из Черниговской области
2025-10-03T18:26:00+03:00
2025-10-03T18:26:00+03:00
ВСУ переносят учебные центры из Черниговской области

ВСУ переносят учебные центры из Черниговской области после удара

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. ВСУ переносят учебные центры из Черниговской области в другие регионы после недавнего удара, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на командование Сухопутными войсками.
Ранее в российских силовых структурах сообщили о том, что подземный штаб украинского полигона Гончаровский в Черниговской области, а также располагавшиеся там ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия уничтожены, потери ВСУ составили до 300 человек.
"Военных центра подготовки подразделений поэтапно перемещают в другие регионы Украины для более безопасного пребывания и проведения занятий. По данному факту (удар по Гончаровскому – ред.) назначили специальное служебное расследование, с целью установления всех обстоятельств, которые привели к гибели военнослужащих, а также роль и место всех причастных к этому должностных лиц", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Источник: украинцы винят командование в последствиях удара по Гончаровскому
