В Курской области дрон ВСУ атаковал торговый центр
В Курской области дрон ВСУ атаковал торговый центр
В Курской области дрон ВСУ атаковал торговый центр
В слободе Белой Курской области два человека получили ранения при атаке БПЛА на торговый центр, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03
2025-10-03T18:12:00+03:00
2025-10-03T18:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
беловский район
александр хинштейн
курская область
беловский район
Новости
