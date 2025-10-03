Рейтинг@Mail.ru
В Курской области дрон ВСУ атаковал торговый центр
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 03.10.2025 (обновлено: 18:27 03.10.2025)
В Курской области дрон ВСУ атаковал торговый центр
В Курской области дрон ВСУ атаковал торговый центр
В слободе Белой Курской области два человека получили ранения при атаке БПЛА на торговый центр, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
беловский район
александр хинштейн
курская область
беловский район
происшествия, курская область, беловский район, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Беловский район, Александр Хинштейн
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В слободе Белой Курской области два человека получили ранения при атаке БПЛА на торговый центр, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«
"Растет число жертв украинских преступлений. Сегодня вражеский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района. В результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина", — написал он.
Пострадавшим оказали первую помощь, им не потребовалась госпитализация.
Кроме того, повреждения получил грузовой автомобиль.
Боевики ВСУ регулярно обстреливают гражданские объекты в приграничных регионах, наносят удары по мирным населенным пунктам. Силы ПВО сбивают большинство дронов противника.
