https://ria.ru/20251003/vsu-2046253285.html
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб боец подразделения "Орлан"
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб боец подразделения "Орлан" - РИА Новости, 03.10.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб боец подразделения "Орлан"
Боец подразделения "Орлан" погиб при атаке украинского беспилотника на Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T17:59:00+03:00
2025-10-03T17:59:00+03:00
2025-10-03T19:11:00+03:00
безопасность
шебекино
вооруженные силы украины
белгородская область
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014685238_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_67e9432d3f2c3ebc3ad6d574a9d5cccb.jpg
https://ria.ru/20251002/ukraina-2045765970.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014684586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_089ed99cdd48b085beca54d65975e083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, шебекино, вооруженные силы украины, белгородская область
Безопасность, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб боец подразделения "Орлан"
Гладков: боец "Орлана" погиб в результате атаки дрона ВСУ в Шебекино