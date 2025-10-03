В Белгородской области при атаке ВСУ погиб боец подразделения "Орлан"

БЕЛГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" погиб при атаке украинского беспилотника на Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков выразил слова соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что никто не забудет его мужество и самоотверженность.