Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб боец подразделения "Орлан" - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 03.10.2025 (обновлено: 19:11 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/vsu-2046253285.html
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб боец подразделения "Орлан"
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб боец подразделения "Орлан" - РИА Новости, 03.10.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб боец подразделения "Орлан"
Боец подразделения "Орлан" погиб при атаке украинского беспилотника на Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T17:59:00+03:00
2025-10-03T19:11:00+03:00
безопасность
шебекино
вооруженные силы украины
белгородская область
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014685238_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_67e9432d3f2c3ebc3ad6d574a9d5cccb.jpg
https://ria.ru/20251002/ukraina-2045765970.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014684586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_089ed99cdd48b085beca54d65975e083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, шебекино, вооруженные силы украины, белгородская область
Безопасность, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб боец подразделения "Орлан"

Гладков: боец "Орлана" погиб в результате атаки дрона ВСУ в Шебекино

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" погиб при атаке украинского беспилотника на Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«
"Во время очередной террористической атаки ВСУ погиб боец подразделения "Орлан". В городе Шебекино наш боец получил тяжелые ранения в результате атаки дрона. Сослуживцы оперативно доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи боролись за его жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", - написал он в Telegram-канале.
Гладков выразил слова соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что никто не забудет его мужество и самоотверженность.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
СБУ пытались завербовать жительницу Белгородской области
2 октября, 06:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьШебекиноВооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала