Бразильского наемника, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 14 лет колонии - РИА Новости, 03.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 03.10.2025 (обновлено: 17:51 03.10.2025)
Бразильского наемника, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 14 лет колонии
Бразильского наемника, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 14 лет колонии - РИА Новости, 03.10.2025
Бразильского наемника, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 14 лет колонии
Наемник из Бразилии Диниз де Карвальо Дантас Исак, воевавший на стороне Украины, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, он объявлен в... РИА Новости, 03.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
бразилия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
россия
бразилия
украина
россия, бразилия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Бразилия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Бразильского наемника, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 14 лет колонии

Бразильский наемник, воевавший на стороне Киева, заочно осужден в РФ на 14 лет

© Фото : Следком/TelegramДиниз де Карвальо Дантас Исак
Диниз де Карвальо Дантас Исак - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Следком/Telegram
Диниз де Карвальо Дантас Исак. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Наемник из Бразилии Диниз де Карвальо Дантас Исак, воевавший на стороне Украины, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщает СК РФ.
"Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении гражданина Федеративной Республики Бразилия. Диниз де Карвальо Дантас Исак заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Судом Диниз де Карвальо Дантас заочно приговорен к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Следствием и судом установлено, что с 2023 года Диниз де Карвальо Дантас в составе вооруженных формирований, пройдя подготовку, в качестве наемника участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ. По ходатайству следствия в отношении фигуранта уголовного дела заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ВС России ликвидировали грузинского наемника ВСУ в зоне СВО
1 октября, 01:17
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
