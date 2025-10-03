Бразильского наемника, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 14 лет колонии

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Наемник из Бразилии Диниз де Карвальо Дантас Исак, воевавший на стороне Украины, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщает СК РФ.

Следствием и судом установлено, что с 2023 года Диниз де Карвальо Дантас в составе вооруженных формирований, пройдя подготовку, в качестве наемника участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ. По ходатайству следствия в отношении фигуранта уголовного дела заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.