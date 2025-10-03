Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при обстреле ВСУ погибла мирная жительница
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 03.10.2025 (обновлено: 14:30 03.10.2025)
В Белгородской области при обстреле ВСУ погибла мирная жительница
В Белгородской области при обстреле ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 03.10.2025
В Белгородской области при обстреле ВСУ погибла мирная жительница
Жительница Шебекино Белгородской области погибла в результате прилёта украинского снаряда в частный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.10.2025
белгородская область
шебекино
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
шебекино
белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при обстреле ВСУ погибла мирная жительница

Гладков: жительница Белгородской области погибла в результате обстрела ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара ВСУ в городе Шебекино. 3 октября 2025
Последствия удара ВСУ в городе Шебекино. 3 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара ВСУ в городе Шебекино. 3 октября 2025
БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Жительница Шебекино Белгородской области погибла в результате прилёта украинского снаряда в частный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под ударом ВСУ город Шебекино. Произошло самое страшное - мирная жительница погибла в результате прилёта боеприпаса в частный дом. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшей", - написал Гладков в Max.
Он добавил, что город еще подвергся атакам дронов. От детонации одного из них повреждено остекление коммерческого объекта и пяти квартир в многоквартирном доме. Зафиксированы повреждения грузового и двух легковых автомобилей. В результате удара FPV-дрона повреждена линия электропередачи, подчеркнул губернатор.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
