В Белгородской области при обстреле ВСУ погибла мирная жительница
В Белгородской области при обстреле ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 03.10.2025
В Белгородской области при обстреле ВСУ погибла мирная жительница
Жительница Шебекино Белгородской области погибла в результате прилёта украинского снаряда в частный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.10.2025
РИА Новости
РИА Новости
