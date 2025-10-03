ВСУ потеряли более 1250 военнослужащих в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. ВСУ потеряли более 1250 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Север" за неделю, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства за период с 27 сентября по 3 октября.
Кроме того, на харьковском направлении они нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1250 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 55 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ.
