ВСУ потеряли более 1250 военнослужащих в зоне действий "Севера"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 03.10.2025 (обновлено: 13:18 03.10.2025)
ВСУ потеряли более 1250 военнослужащих в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли более 1250 военнослужащих в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 03.10.2025
ВСУ потеряли более 1250 военнослужащих в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли более 1250 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Север" за неделю, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T13:11:00+03:00
2025-10-03T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
россия
украина
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 1250 военнослужащих в зоне действий "Севера"

МО РФ: ВСУ потеряли более 1250 военнослужащих в зоне действий "Севера"

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. ВСУ потеряли более 1250 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Север" за неделю, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства за период с 27 сентября по 3 октября.
Кроме того, на харьковском направлении они нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1250 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 55 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
