https://ria.ru/20251003/vsu-2046087591.html
ВСУ понесли большие потери на Харьковском направлении
ВСУ понесли большие потери на Харьковском направлении - РИА Новости, 03.10.2025
ВСУ понесли большие потери на Харьковском направлении
ВСУ понесли большие потери в Волчанске Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T06:48:00+03:00
2025-10-03T06:48:00+03:00
2025-10-03T06:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волчанск
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ понесли большие потери на Харьковском направлении
ВСУ потеряли до взвода живой силы в Волчанске Харьковской области