Макрон объявил о встрече генштабов ЕС после ареста танкера Boracay - РИА Новости, 03.10.2025
10:24 03.10.2025
Макрон объявил о встрече генштабов ЕС после ареста танкера Boracay
Макрон объявил о встрече генштабов ЕС после ареста танкера Boracay
в мире
франция
владимир путин
нато
оон
евросоюз
в мире, франция, владимир путин, нато, оон, евросоюз
В мире, Франция, Владимир Путин, НАТО, ООН, Евросоюз
Макрон объявил о встрече генштабов ЕС после ареста танкера Boracay

Макрон сообщил о встрече генштаба ЕС после задержания танкера Boracay

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Франции Эммануэль Макрон беседует с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В ближайшие недели начальники генеральных штабов "коалиции желающих" намерены провести встречу с представителями НАТО для разработки действий против "российского теневого флота", сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне задержания танкера Boracay.
"В ближайшие дни наши начальники штабов, в координации с НАТО и в рамках "коалиции желающих" встретятся, чтобы разработать совместные действия в ближайшие недели", — приводит его слова французское издание Le Monde.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Кремле отреагировали на слова Макрона о якобы российском теневом флоте
2 октября, 18:17
Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на ВМФ Франции сообщило, что власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций. В настоящее время судно стоит на якоре недалеко от порта Сен-Назер.
Российских президент Владимир Путин в ходе дискуссии на "Валдае" назвал причиной захвата судна в нейтральных водах тяжелую внутриполитическую ситуации для Парижа.
В мае постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с "теневым флотом", грубейшим посягательством на свободу судоходства.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин назвал причину захвата Францией танкера
2 октября, 21:00
 
