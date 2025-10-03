Макрон объявил о встрече генштабов ЕС после ареста танкера Boracay

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В ближайшие недели начальники генеральных штабов "коалиции желающих" намерены провести встречу с представителями НАТО для разработки действий против "российского теневого флота", сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне задержания танкера Boracay.