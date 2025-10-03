https://ria.ru/20251003/vstrecha-2046112712.html
Макрон объявил о встрече генштабов ЕС после ареста танкера Boracay
Макрон объявил о встрече генштабов ЕС после ареста танкера Boracay - РИА Новости, 03.10.2025
Макрон объявил о встрече генштабов ЕС после ареста танкера Boracay
В ближайшие недели начальники генеральных штабов "коалиции желающих" намерены провести встречу с представителями НАТО для разработки действий против... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T10:24:00+03:00
2025-10-03T10:24:00+03:00
2025-10-03T10:24:00+03:00
в мире
франция
владимир путин
нато
оон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036234441_0:0:1850:1041_1920x0_80_0_0_71cec5dfd2634e5d00b08c99c03f0d14.jpg
https://ria.ru/20251002/peskov-2045942060.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046018837.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036234441_151:0:1795:1233_1920x0_80_0_0_4f627a97835b7fe373185a4d3f5e8c01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, владимир путин, нато, оон, евросоюз
В мире, Франция, Владимир Путин, НАТО, ООН, Евросоюз
Макрон объявил о встрече генштабов ЕС после ареста танкера Boracay
Макрон сообщил о встрече генштаба ЕС после задержания танкера Boracay