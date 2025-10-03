https://ria.ru/20251003/voronezh-2046177701.html
В Воронеже проверят историю о девушке, которую насильно затащили в машину
В Воронеже проверят историю о девушке, которую насильно затащили в машину
В Воронеже проверят историю о девушке, которую насильно затащили в машину
Полиция проведёт проверку после того, как парень силой затащил девушку в машину в Воронеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Воронежской...
ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Полиция проведёт проверку после того, как парень силой затащил девушку в машину в Воронеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Воронежской области.
"Во дворе дома 9 по улице Юлиуса Янониса раздался хлопок, после которого неизвестный мужчина насильно усадил девушку в автомобиль", — рассказали в УМВД.
Полицейские выяснили, что в четверг 17-летняя девушка была в гостях у друзей. Вечером за ней заехал её 18-летний молодой человек со своим знакомым. Он увидел девушку рядом с длинноволосым парнем, на почве ревности ударил его в лицо, взял за руку девушку и потащил её к машине.
"В это время в кармане девушки сработал шумо-световой пистолет. Зная, что устройство безопасно, молодые люди сели в машину и уехали. Заявлений от участников инцидента в полицию не поступало, они опрошены, претензий друг к другу не имеют. По данному факту проводится процессуальная проверка", — добавили в полиции.