Воробьев открыл форум подмосковного отделения "Единой России"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл форум Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" "Подмосковье–2026", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Впереди большой политический сезон. Нам, как и прежде, нужно продолжать своевременно отвечать на вызовы, разъяснять жителям все то, что мы делаем в нашем любимом Подмосковье. Коммуникация, встречи, информирование о наших приоритетных направлениях работы – все это является принципиально важным. Сейчас, в этот сложный момент, нам как никогда необходимо, объединившись, быть по-прежнему единой Россией, работать в идеологии нашего президента", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, одним из ключевых направлений работы регионального отделения партии является реализация Народной программы "Единой России", составленной из наказов 2021 года. Это строительство школ, больниц и дорог, благоустройство парков, модернизация ЖКХ и многое другое. В настоящее время Народная программа исполнена практически на 90%. Ее завершат в 2026 году, после чего приступят к реализации новой.
"На протяжении четырех лет Народная программа дополнялась, у жителей появлялись новые запросы, которые мы берем в работу. На данный момент многое сделано – десятки новых школ, детских садов, введены меры поддержки наших учителей, врачей, льготы для участников СВО. Но есть крупные инфраструктурные проекты, наказы, которые депутатский корпус собирал в летний период. Все они, в том числе, войдут в трехлетний бюджет Московской области", - отметил спикер Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения "Единой России" Игорь Брынцалов, слова которого приводятся в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что важным направлением работы регионального отделения "Единой России" является поддержка участников СВО и их близких. С начала спецоперации вместе с жителями и предпринимателями было собрано и направлено на фронт более 15 тысяч тонн груза. За депутатами-членами фракции закреплены семьи героев СВО.
"В настоящее время в числе народных избранников, которые работают в Подмосковье, 16 человек – это бойцы, вернувшиеся с передовой. В дополнение к партийной программе, в регионе активно реализуется президентская "Время героев" и региональная "Герои Подмосковья" – участники СВО могут пройти обучение для последующей работы в муниципалитетах и на госслужбе", - добавили в пресс-службе.