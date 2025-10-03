Рейтинг@Mail.ru
Воробьев открыл форум подмосковного отделения "Единой России" - РИА Новости, 03.10.2025
Новости Подмосковья
 
17:31 03.10.2025
Воробьев открыл форум подмосковного отделения "Единой России"
Воробьев открыл форум подмосковного отделения "Единой России"
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл форум Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" "Подмосковье–2026", сообщили в... РИА Новости, 03.10.2025
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл форум Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" "Подмосковье–2026", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Впереди большой политический сезон. Нам, как и прежде, нужно продолжать своевременно отвечать на вызовы, разъяснять жителям все то, что мы делаем в нашем любимом Подмосковье. Коммуникация, встречи, информирование о наших приоритетных направлениях работы – все это является принципиально важным. Сейчас, в этот сложный момент, нам как никогда необходимо, объединившись, быть по-прежнему единой Россией, работать в идеологии нашего президента", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, одним из ключевых направлений работы регионального отделения партии является реализация Народной программы "Единой России", составленной из наказов 2021 года. Это строительство школ, больниц и дорог, благоустройство парков, модернизация ЖКХ и многое другое. В настоящее время Народная программа исполнена практически на 90%. Ее завершат в 2026 году, после чего приступят к реализации новой.
"На протяжении четырех лет Народная программа дополнялась, у жителей появлялись новые запросы, которые мы берем в работу. На данный момент многое сделано – десятки новых школ, детских садов, введены меры поддержки наших учителей, врачей, льготы для участников СВО. Но есть крупные инфраструктурные проекты, наказы, которые депутатский корпус собирал в летний период. Все они, в том числе, войдут в трехлетний бюджет Московской области", - отметил спикер Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения "Единой России" Игорь Брынцалов, слова которого приводятся в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что важным направлением работы регионального отделения "Единой России" является поддержка участников СВО и их близких. С начала спецоперации вместе с жителями и предпринимателями было собрано и направлено на фронт более 15 тысяч тонн груза. За депутатами-членами фракции закреплены семьи героев СВО.
"В настоящее время в числе народных избранников, которые работают в Подмосковье, 16 человек – это бойцы, вернувшиеся с передовой. В дополнение к партийной программе, в регионе активно реализуется президентская "Время героев" и региональная "Герои Подмосковья" – участники СВО могут пройти обучение для последующей работы в муниципалитетах и на госслужбе", - добавили в пресс-службе.
 
