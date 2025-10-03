Воробьев открыл форум подмосковного отделения "Единой России"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл форум Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" "Подмосковье–2026", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Впереди большой политический сезон. Нам, как и прежде, нужно продолжать своевременно отвечать на вызовы, разъяснять жителям все то, что мы делаем в нашем любимом Подмосковье. Коммуникация, встречи, информирование о наших приоритетных направлениях работы – все это является принципиально важным. Сейчас, в этот сложный момент, нам как никогда необходимо, объединившись, быть по-прежнему единой Россией, работать в идеологии нашего президента", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, одним из ключевых направлений работы регионального отделения партии является реализация Народной программы "Единой России", составленной из наказов 2021 года. Это строительство школ, больниц и дорог, благоустройство парков, модернизация ЖКХ и многое другое. В настоящее время Народная программа исполнена практически на 90%. Ее завершат в 2026 году, после чего приступят к реализации новой.

"На протяжении четырех лет Народная программа дополнялась, у жителей появлялись новые запросы, которые мы берем в работу. На данный момент многое сделано – десятки новых школ, детских садов, введены меры поддержки наших учителей, врачей, льготы для участников СВО. Но есть крупные инфраструктурные проекты, наказы, которые депутатский корпус собирал в летний период. Все они, в том числе, войдут в трехлетний бюджет Московской области", - отметил спикер Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения "Единой России" Игорь Брынцалов, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что важным направлением работы регионального отделения "Единой России" является поддержка участников СВО и их близких. С начала спецоперации вместе с жителями и предпринимателями было собрано и направлено на фронт более 15 тысяч тонн груза. За депутатами-членами фракции закреплены семьи героев СВО.