Украинские войска создали систему обороны на подступах к Северску

ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Украинскими силами на подступах к Северску в ДНР в течение долгого времени создавалась глубокоэшелонированная система обороны, состоящая из многокилометровых линий окопов, три укрепленные линии соединены между собой и переходят в городскую сеть укреплений, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Южная" с позывным "Кризис".