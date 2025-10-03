https://ria.ru/20251003/vojska-2046268436.html
Украинские войска создали систему обороны на подступах к Северску
Украинские войска создали систему обороны на подступах к Северску
Украинские войска создали систему обороны на подступах к Северску
Украинскими силами на подступах к Северску в ДНР в течение долгого времени создавалась глубокоэшелонированная система обороны
Система обороны ВСУ на подступах к Северску
Украинскими силами на подступах к Северску в ДНР в течение долгого времени создавалась глубокоэшелонированная система обороны, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Южная" с позывным "Кризис". Многокилометровые линии окопов, три укрепленные линии соединены между собой и переходят в городскую сеть укреплений.
