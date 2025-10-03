Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска создали систему обороны на подступах к Северску
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 03.10.2025 (обновлено: 20:37 03.10.2025)
Украинские войска создали систему обороны на подступах к Северску
Украинские войска создали систему обороны на подступах к Северску - РИА Новости, 03.10.2025
Украинские войска создали систему обороны на подступах к Северску
Украинскими силами на подступах к Северску в ДНР в течение долгого времени создавалась глубокоэшелонированная система обороны, состоящая из многокилометровых... РИА Новости, 03.10.2025
специальная военная операция на украине
северск
донецкая народная республика
северск
донецкая народная республика
Новости
Система обороны ВСУ на подступах к Северску
Украинскими силами на подступах к Северску в ДНР в течение долгого времени создавалась глубокоэшелонированная система обороны, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Южная" с позывным "Кризис". Многокилометровые линии окопов, три укрепленные линии соединены между собой и переходят в городскую сеть укреплений.
северск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Северск, Донецкая Народная Республика
Украинские войска создали систему обороны на подступах к Северску

ВСУ развернули под Северском в ДНР три линии многокилометровых укреплений

ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Украинскими силами на подступах к Северску в ДНР в течение долгого времени создавалась глубокоэшелонированная система обороны, состоящая из многокилометровых линий окопов, три укрепленные линии соединены между собой и переходят в городскую сеть укреплений, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Южная" с позывным "Кризис".
"Идет перед Северском три окопные линии, первая линия идет укрепленная, через каждые 50-70 метров стоят доты (долговременные огневые точки - ред.) пулеметные, вторая линия окопов тоже более-менее укрепленная, она в основном для пехоты, третья окопная линия - перед самим Северском и заходит в сам Северск, эти все три линии (между собой - ред.) соединены", - сказал собеседник агентства.
По словам разведчика, три линии окопов, оснащенных долговременными огневыми точками, протянулись на много километров с последующим переходом в сеть окопов в самом Северске, такая система обороны готовилась противником заблаговременно и очень долго.
Удар по технике ВСУ, собранной для эвакуации командного пункта в Константиновке - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ВС России сорвали эвакуацию командного пункта ВСУ в Константиновке
Вчера, 10:10
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскДонецкая Народная Республика
 
 
